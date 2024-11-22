Трое украинских волейболистов не вернулись в страну после игр за границей

Волейболисты украинского клуба «Решетиловка» из Полтавской области Руслан Осипенко, Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак не вернулись в страну после еврокубковых матчей в Бельгии. Об этом сообщает Sport.ua.

При этом в самом клубе подтвердили информацию только о двух спортсменах, которые не вернулись в расположение команды.

«То, что Дмитрий Шаврак и Андрей Оробко самовольно покинули спортивный лагерь и отказались возвращаться в Украину, потому что они испугались — это их решение, за которое они должны понести ответственность», — заявил директор клуба Сергей Котьман.

Еще одного игрока клуба Николая Куранова, который играет на позиции связующего, на границе забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК).

2 ноября стало известно, что два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после выезда за границу. По информации украинских СМИ, речь идет о форварде Романе Благое и защитнике Владимире Алексюке. Оба хоккеиста отсутствовали в заявке клуба на матч регулярного чемпионата против «Шторма».