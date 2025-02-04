Команды из Казани и Белоруссии стали победителями турнира «Локоволей»

Команды из Казани и Белоруссии стали победителями юношеского турнира «Локоволей»
Стали известны победители детско‑юношеского турнира по волейболу «Локоволей», который состоялся в Новосибирске.
В нынешнем году соревнованию, проводимого под эгидой РЖД при поддержке Всероссийской федерации волейбола, исполнилось 15 лет. В турнире участвовали команды (игроки 2008–2009 гг. р.) из регионов России, а также из Казахстана, Монголии и Белоруссии.
— Радует, что этот замечательный турнир живёт уже 15 лет, вовлекая десятки девчонок и ребят. Они получают уникальный опыт и сегодня представляют разные города, территории страны в профессиональных командах, — сказал перед стартом решающих матчей губернатор Новосибирской области Андрей Травников, которого цитирует пресс‑служба организаторов.
В матче смешанных команд (юноши и девушки) «Запада» и «Востока» после двух партий была зафиксирована ничья — 1:1.
В финальных состязаниях у юношей победу одержала команда Казани, обыгравшая хозяев площадки из Новосибирска, третье место заняла команда Белгорода. У девушек победительницами стали волейболистки команды Белоруссии, обыгравшие в решающем матче соперниц из Челябинской области. Замкнула тройку лучших команда из Калининградской области.