Команды из Казани и Белоруссии стали победителями турнира «Локоволей»

Стали известны победители детско‑юношеского турнира по волейболу «Локоволей», который состоялся в Новосибирске.

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В нынешнем году соревнованию, проводимого под эгидой РЖД при поддержке Всероссийской федерации волейбола, исполнилось 15 лет. В турнире участвовали команды (игроки 2008–2009 гг. р.) из регионов России, а также из Казахстана, Монголии и Белоруссии.

— Р а д у е т , ч т о э т о т з а м е ч а т е л ь н ы й т у р н и р ж и в ё т у ж е 1 5 л е т , в о в л е к а я д е с я т к и д е в ч о н о к и р е б я т . О н и п о л у ч а ю т у н и к а л ь н ы й о п ы т и с е г о д н я п р е д с т а в л я ю т р а з н ы е г о р о д а , т е р р и т о р и и с т р а н ы в п р о ф е с с и о н а л ь н ы х к о м а н д а х , — с к а з а л п е р е д с т а р т о м р е ш а ю щ и х м а т ч е й г у б е р н а т о р Н о в о с и б и р с к о й о б л а с т и А н д р е й Т р а в н и к о в , к о т о р о г о ц и т и р у е т п р е с с ‑ с л у ж б а о р г а н и з а т о р о в .

В матче смешанных команд (юноши и девушки) «Запада» и «Востока» после двух партий была зафиксирована ничья — 1:1.

В финальных состязаниях у юношей победу одержала команда Казани, обыгравшая хозяев площадки из Новосибирска, третье место заняла команда Белгорода. У девушек победительницами стали волейболистки команды Белоруссии, обыгравшие в решающем матче соперниц из Челябинской области. Замкнула тройку лучших команда из Калининградской области.