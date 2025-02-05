ЖВК «Динамо-Ак Барс» проиграл, но это даже хорошо. Почему так?

Зоран Терзич не расстроился из-за поражения.

© Чемпионат.com

Калининградский «Локомотив» ответил на вопрос, который интересовал многих: прервётся ли фантастическая серия побед казанского «Динамо-Ак Барс»? Железнодорожницы поставили в ней точку, остановив её на отметке в 20 выигранных матчей. Но не только команда Андрея Воронкова преподнесла сюрприз в 21-м туре предварительного этапа женской Суперлиги. «Енисей» и краснодарское «Динамо» также удивили своих соперников.

Однако начнём, конечно же, с сенсации тура. С матча двух лидеров. Калининградский «Локомотив» уже наносил поражение команде Зорана Терзича в этом сезоне. Это было во втором полуфинальном матче Кубка России. Но тогда сербский наставник заменил практически весь основной состав, выполнив задачу по выходу в финал. Теперь же с уверенностью можно сказать, что тот успех железнодорожниц не был случайным. В этот раз у Казани играли все, однако не у всех получилось показать свой максимум.

Хозяйки с первой партии стали бить в слабое место «Динамо-Ак Барс» — приём. Именно этот элемент с завидным постоянством проседает у действующих чемпионок страны. Поэтому железнодорожницы пошли на риск, заряжая мощную подачу. Такой ход полностью себя оправдал и стал решающим фактором в вопросе о победителе встречи. «Локо» оформил восемь чистых эйсов и отодвинул нападение Казани от сетки. Что несомненно сыграло на руку блокирующим, которые поставили 14 «чехлов», восемь из которых в активе Дарьи Киселёвой.

До этого матча низкий процент доводки казаночки компенсировали мощной атакой. А точнее, нападением Брайелин Мартинес. Но в Калининграде лидер атак гостей смогла реализовать всего 36% отданных ей передач. Правда, и крайним игрокам «Локо» похвастаться особо нечем, их процент ударов также был далёк от идеала: у Веры Костючик – 32%, у Ирины Воронковой – 27%, а у лидера Эбрар Каракурт он и вовсе был катастрофическим — 25%. Единственная волейболистка «Локо», которая держала атаку на высоком уровне, — Екатерина Любушкина, у неё 71%. Именно она стала тем надёжным игроком, кто выручил команду в нужный момент.

Этот проигрыш никак не сказался на положении дел в лидирующей группе. «Динамо-Ак Барс» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. И, по мнению Зорана Терзича, небольшая встряска даже полезна его команде.

« У « Л о к о м о т и в а » б ы л о б о л ь ш о е ж е л а н и е п о б е д и т ь . Б о л ь ш е , ч е м у н а с . Н а в е р н о е , н е в о з м о ж н о п р о й т и в е с ь ч е м п и о н а т б е з п о р а ж е н и й . Д а , э т а с е р и я п о б е д н е м н о ж е ч к о д а в и л а н а и г р о к о в в п л а н е п с и х о л о г и и . Э т о б ы л о в и д н о . К т о м у ж е м ы п р о в е л и н е л у ч ш и й с в о й м а т ч . Н о в н а ш е м п о р а ж е н и и т о ж е н е т н и ч е г о с т р а ш н о г о , м ы , с к о р е е в с е г о , с о х р а н и м з а с о б о й п е р в о е м е с т о к п л е й - о ф ф . Б у д е м р а б о т а т ь д а л ь ш е . А « Л о к о м о т и в » п о з д р а в л я ю с х о р о ш е й и г р о й и п о б е д о й » , — в п о с л е м а т ч е в о м и н т е р в ь ю с е р б б ы л о ч е н ь с п о к о е н .

Действительно, о победной серии можно забыть и спокойно готовиться к рещающим матчам. В этом плане груз с плеч казаночек спал. Так что, может быть, поражение в Калининграде пойдёт только в плюс.

Смена тренера пошла на пользу

Краснодарские волейболистки до этого тура лишь дважды выиграли матч в трёх партиях. Удалось обыграть новичков лиги — «Омичку» — и красноярский «Енисей», который, как и омская команда, находится за чертой первой восьмёрки. Но того, что с таким счётом падёт один из лидеров — «Заречье-Одинцово», не ожидал никто, даже новый наставник бело-голубых Алексей Бабешин. В чём он и признался в послематчевом интервью.

« М ы и г р а л и с е г о д н я с о г н ё м в с е р д ц е . Ч е с т н о с к а з а т ь , я н е о ж и д а л , ч т о м ы в ы и г р а е м в т р ё х с е т а х . К о н е ч н о , н а д о б ы т ь у в е р е н н ы м и в с в о и х с и л а х , н о н е с а м о у в е р е н н ы м и » , — п о д ч е р к н у л н а с т а в н и к к л у б а и з К р а с н о д а р а .

Не исключён тот факт, что именно смена главного тренера стала одним из катализаторов успешной игры южанок. Более менее равную игру подопечные Константина Ушакова продемонстрировали лишь на старте матча, хозяйки площадки даже вели в счёте. Но затем ошибки зареченок вселили уверенность в гостей. В решающий момент сета «Динамо» отлично отработало на блоке, закрыв нападающих «Заречья», а Мария Боговская реализовала свои возможности в нападении. По окончании встречи диагональная стала самой результативной в составах обеих команд, набрав 19 очков (15 — в атаке и четыре — на блоке).

В оставшихся партиях подмосковных волейболисток вновь подвело нападение. Края зареченок показали скромный результат: Ольга Бирюкова – 27% реализованных мячей, Алина Богданова – 29%, а диагональная Мария Халецкая и вовсе не доиграла матч до конца, уступив своё место Виктории Козловой. Но если раньше замены Константина Ушакова оказывались спасательным кругом, то в этой встрече чуда не произошло. А в заключительном сете «Динамо» просто поиздевалось над хозяйками, дав набрать им всего 11 очков. «Заречье» показало в нём самый низкий процент эффективности нападения – 18%. Эта победа очень важна для южанок, которые пытаются укрепиться в зоне плей-офф. И пока «Динамо» справляется с поставленной задачей. Тем более что прямой конкурент — саратовский «Протон» — проиграл.

Что в остальных матчах

Красноярский «Енисей» совершил невозможное во втором туре подряд, отыгравшись со счёта 1:2 в матче с «Уралочкой». Сибирячки не только ушли на тай-брейк, но и вырвали победу у команды, занимающей шестое место.

« С е г о д н я д о п у с т и л и м н о г о о ш и б о к — и в ы н у ж д е н н ы х , и н е в ы н у ж д е н н ы х . Э л е м е н т а р н ы е в е щ и , к о г д а м о г л и д о в о д и т ь , л у ч ш е п а с о в а т ь , л у ч ш е с п р а в л я т ь с я с п р о с т ы м и с и т у а ц и я м и , с к о т о р ы м и н е с п р а в л я л и с ь . Э т о о ч е н ь с и л ь н о в л и я е т . К о г д а в к а ж д о й п а р т и и т р и - ч е т ы р е м я ч а э л е м е н т а р н о г о б р а к а , а с о п е р н и к н а х о д у , и г р а е т н а р а в н ы х , т а к о й б р а к н е д о п у с т и м . Я с е й ч а с г о в о р ю и м е н н о о г л у п ы х о ш и б к а х . К о г д а у д а р в б л о к и л и в а у т – т а к о е б ы в а е т , а в о т к о г д а м я ч и н е д о в о д я т с я , н е п а с у ю т с я н а а т а к у ю щ е г о п о с л е х о р о ш е й з а щ и т ы – э т о б о л ь ш а я п р о б л е м а . В п я т о й п а р т и и у н а с б ы л м а т ч б о л , н а ш а л и б е р о и д е а л ь н о д о в е л а , а д а л ь ш е м ы н е с м о г л и х о р о ш о р а с п а с о в а т ь . Т а к и е о ш и б к и н а в е с з о л о т а . К о г д а у т е б я м а т ч б о л , т о м я ч н у ж н о о б я з а т е л ь н о д о в о д и т ь д о у д а р а , ч т о б ы н а п а д а ю щ и й е г о б и л . « Е н и с е й » с е г о д н я з а р я ж а л х о р о ш у ю п о д а ч у . М ы с е г о д н я н е с п р а в и л и с ь н а п р и ё м е , н у ж н о б ы л о ч и щ е и г р а т ь , и п о л н о с т ь ю п р о в а л и л и к о н т р а т а к у » , — с е т о в а л М и х а и л К а р п о л ь с р а з у п о с л е м а т ч а .

«Спарта» также была близка к тому, чтобы вписать себя в сенсации тура. Нижегородские волейболистки дерзко начали матч с московским «Динамо», выиграв стартовый отрезок, а во втором и вовсе вели с преимуществом в восемь мячей. Однако довести эту партию до логического завершения не позволили замены Александра Кошкина. Наставник бело-голубых решился на смену половины состава, после чего динамовки вытащили сначала партию, а затем и всю игру.

Матч в Омске принёс немало трудностей команде Александра Кашина. «Ленинградке» пришлось изрядно потрудиться, чтобы увезти победу. Хозяйки смотрелись лучше в исполнении подачи, оформив пять эйсов при всего двух неточностях. Гостьи совершили 13 осечек и отметились всего двумя выигранными мячами. Но в нападении перевес уже был на стороне команды с берегов Невы: на блоке — 12:10 и 41% реализованных атак жёлто-чёрных против 34% у сибирячек.

«Динамо-Метар» во встрече с саратовским «Протоном» повторило успех первого круга. Хотя гостьи были близки к тому, чтобы перевести игру на тай-брейк, но хозяйки приложили максимум усилий и даже вышли за привычные рамки 25 очков, чтобы этого не допустить. По итогам матча челябинские волейболистки выиграли сетку: 61:48 – в атаке и 14:8 – блок.

У «Тулицы» возникли кадровые проблемы перед матчем с «Минчанкой». Сразу две волейболистки стартовой шестёрки, Анна Прасолова и Полина Ковалёва, по медицинским показателям пропускали встречу. Но эти потери не помешали команде из Тулы уверенно начать игру. Трудности у хозяек начались со второго сета, когда реализация собственных атак стала стремительно падать. И в итоге остановилась на отметке в 39%. А команда Ольги Пальчевской преобразилась, став забивать практически каждый второй мяч. Минские волейболистки довели свою реализацию атак до отметки в 48%. Нападение и 15 очков на блоке сыграли весомую роль в успешном исходе матча для клуба из Беларуси.

Все результаты матчей 21-го тура