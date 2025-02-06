Самая сексуальная волейболистка. Собрали лучшие фото

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Американку Кайлу Симмонс называют самой сексуальной в мире волейболисткой. На заре популярности девушка выступала в сильнейшей студенческой лиге, где защищала цвета команды Университета Маршалла. Как и многие спортсменки, Симмонс вела собственный блог, куда выкладывала снимки в купальниках. Руководство Университета не оценила такой контент и потребовало от Кайлы удалить страницу в социальных сетях. Волейболистке пришлось выбирать между спортивной и модельной карьерой.

«В колледже настаивали, что фотографии, которые я публикую, являются неподобающими. Они потребовали, чтобы я удалила аккаунт в соцсетях. Я тогда была просто подавлена», рассказывала Симмонс в интервью.

В конце концов девушка покинула команду и полностью посвятила себя блогу. Сейчас за ее жизнью следят следят более миллиона поклонников. Несмотря на то, что Кайла уже давно не носит спортивную форму, в СМИ за ней закрепился неофициальный титул самой сексуальной в мире волейболисткой.

Кадры эффектной красотки — в галерее «Рамблера».

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