Американку Кайлу Симмонс называют самой сексуальной в мире волейболисткой. На заре популярности девушка выступала в сильнейшей студенческой лиге, где защищала цвета команды Университета Маршалла. Как и многие спортсменки, Симмонс вела собственный блог, куда выкладывала снимки в купальниках. Руководство Университета не оценила такой контент и потребовало от Кайлы удалить страницу в социальных сетях. Волейболистке пришлось выбирать между спортивной и модельной карьерой.

« В к о л л е д ж е н а с т а и в а л и , ч т о ф о т о г р а ф и и , к о т о р ы е я п у б л и к у ю , я в л я ю т с я н е п о д о б а ю щ и м и . О н и п о т р е б о в а л и , ч т о б ы я у д а л и л а а к к а у н т в с о ц с е т я х . Я т о г д а б ы л а п р о с т о п о д а в л е н а » , — р а с с к а з ы в а л а С и м м о н с в и н т е р в ь ю .

В конце концов девушка покинула команду и полностью посвятила себя блогу. Сейчас за ее жизнью следят следят более миллиона поклонников. Несмотря на то, что Кайла уже давно не носит спортивную форму, в СМИ за ней закрепился неофициальный титул самой сексуальной в мире волейболисткой.

Кадры эффектной красотки — в галерее «Рамблера».