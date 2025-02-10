ВФВ заподозрила в ставках шестерых волейболистов

Комиссия по противодействию противоправному влиянию на результаты соревнований Всероссийской федерации волейбола вызвала на своё следующее заседание шестерых волейболистов, говорится в решении органа.

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На заседание приглашены Кирилл Власов, Василий Молотков, Александр Горяный, Кирилл Семаков, Дмитрий Казаков и Даниил Заволжский. Первые два игрока в этом сезоне выступают за рубежом: Власов играет за ливийскую «Мисурату», второй — за болгарскую «Монтану». Заволжский на днях дебютировал в Суперлиге за уфимское «Динамо-Урал». Горяный и Казаков играют в Высшей лиге А — за челябинское «Динамо» и ижевское «ИжГТУ-Динамо» соответственно. Наконец, Семаков выступает в молодёжной лиге за казанский «Зенит-УОР». Игроки должны будут дать объяснения по выявленным фактам, после чего в их отношении примут решение.

Кроме того, ВФВ проведёт расследование по наличию фактов противоправного влияния на результаты соревнований, в том числе участия в заключении пари в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные соревнования, на основании имеющейся информации в отношении 50 субъектов волейбола, принимающих участие в соревнованиях Молодёжной лиги, Высшей лиги Б, Высшей лиги А и Суперлиги. Результаты будут опубликованы не позже 15 мая.