Капитан «Белогорья» раскритиковал игру своей команды в матче с «Динамо-ЛО»

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин раскритиковал игру своей команды в матче с «Динамо-ЛО» в рамках 25-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

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