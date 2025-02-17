В женской Суперлиге известны участники плей-офф

Кто-то потерял игру, а кто-то, наоборот, её находит.

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В женской Суперлиге 23-й тур во многом стал определяющим и снял все вопросы о восьмёрке команд, которые застолбили за собой места в зоне плей-офф. «Протон» — единственный, кто перед стартом тура ещё имел призрачные шансы на место в топ-8, но саратовские волейболистки ими не воспользовались, проиграв в домашнем матче резервному составу «Динамо-Ак Барс». И теперь в оставшихся матчах командам предстоит распределить места в таблице, исходя из которых будут составлены четвертьфинальные пары.

Внутри восьмёрки состояние команд совершенно разное. К примеру, «Заречье-Одинцово» угодило в яму в конце регулярного чемпионата. Команда Константина Ушакова в 23-м туре продолжила серию поражений в матчах с командами, стоящими ниже подмосковного клуба в турнирной таблице. На этот раз победу из Одинцова увезли тульские волейболистки. Для команды Алексея Лазневого этот матч уже не имел никакого турнирного значения. «Тулица» никак не попадала в заветную восьмёрку. Может быть, тот факт, что результат не довлел над гостями, и раскрепостил волейболисток.

Для одинцовской команды начало встречи складывалось вполне удачно, отличная игра на сетке: 46% реализованных атак, четыре очка на блоке и как итог — выигранная первая партия. Но затем хозяйки словно выключились из борьбы. Дало сбой нападение, которое упало до 30%. Связующая Ева Павлович Мори пыталась найти игрока, который мог бы взять атаку на себя, однако такой нападающей, к сожалению, не нашлось. Не помогло даже усиления в лице только что пополнивших команду Юлии Бровкиной и Юлии Максимовой.

Центральная по итогу забила всего 6 из 16, диагональная показала результат ещё скромнее – 4 из 21 — и покинула площадку после четвёртого сета.

Второй и третий сет «Тулица» блестяще отработала на блоке, особенно выделялась Полина Беликова. Из 21 выигранного очка в этом элементе 11 на её счету. В атаке гостьи также смотрелись предпочтительнее. Почти всю четвёртую партию они тоже вели в счёте, но их ошибки позволили зареченкам вернуться в игру, а зрителям подарили интригу в виде тай-брейка.

Однако на решающем отрезке «Заречью» не получилось удержать победный настрой предыдущего сета, а гостьям, напротив, удалось убрать ненужный брак, который подвёл команду в четвёртой партии. «Тулица» не допустила ни одной ошибки, была лучше и в атаке – 7:5 и на блоке – 5:2. Этого подопечным Алексея Лазневого хватило для того, чтобы уверенно завершить встречу.

« С е г о д н я д е в ч о н к и п р о я в и л и х а р а к т е р . О н и п о к а з а л и , ч т о о н и о д н о ц е л о е , о д н а к о м а н д а . В ч е т в ё р т о й п а р т и и м ы с а м и с е б е п р и д у м а л и т р у д н о с т и , х о т я с е т п о ч т и б ы л в ы и г р а н н а м и . В п я т о м с е т е м ы э т и т р у д н о с т и к л а с с н о п р е о д о л е л и . В с л е д у ю щ и й р а з п о с т а р а е м с я з а б р а т ь с в о ё б е з п я т о й п а р т и и . « З а р е ч ь е » с е й ч а с п о п а л о в н е б о л ь ш у ю я м у , н о у н и х е с т ь в р е м я д о п л е й - о ф ф . Т а м б у д у т о с н о в н ы е и г р ы . У н а с с е й ч а с и д ё т п о д г о т о в к а к т р ё м б л и ж а й ш и м и г р а м , г д е м ы в с т р е ч а е м с я с н а ш и м и о с н о в н ы м и с о п е р н и к а м и в б о р ь б е з а д е в я т о е м е с т о » , — р а д о в а л с я А л е к с е й Л а з н е в о й с р а з у п о с л е м а т ч а .

Ещё один пятисетовик разыграли в Челябинске. Динамовские команды не стали портить статистику очных противостояний в этом сезоне и провели четвёртый тай-брейк. Хотя столичные волейболистки явно были настроены на то, чтобы всё закончилось в трёх партиях.

Команда Александра Кошкина бодро начала встречу, выиграла первые два сета и в третьем доминировала, имея преимущество в четыре мяча. Как часы работал блок гостей, который цеплял нападающих «Динамо-Метар». По итогам встречи московские волейболистки поставили 21 «чехол», больше всех отличились центральные: у Ангелины Лазаревой – восемь, у её партнёрши Виктории Пушиной – шесть. Не зря именно эти спортсменки входят в топ-3 лучших блокирующих лиги. У челябинок этот показатель был куда скромнее — всего восемь выигранных очков.

Однако хозяйки смогли совершить невозможное и под занавес третьей партии сначала выравняли положение, а затем на балансе забрали сет. Дальше челябинки пошли ва-банк и стали подключать центр сетки, что позволило немного разгрузить края. Четвёртая партия получилась очень цепкой и вязкой — командам даже пришлось выйти за пределы 25 очков. Концовку чище сыграли хозяйки площадки, затащив встречу в укороченный сет. Но вот сил, а точнее, атак не хватило «Динамо-Метар» в решающей партии, чтобы побороться за победу. Челябинки смогли реализовать всего 29% в нападении. Москвички же реализовали ровно половину своих ударов, а также добавили три очка на блоке и оформили два эйса. Гостьи с преимуществом в три мяча ушли на смену сторон, после чего продолжили увеличивать разрыв в счёте, доведя матч до логического завершения.

« Я н е о ж и д а л , ч т о б у д е т л ё г к а я и г р а , ч у т ь с а м и н е о т д а л и в ы и г р а н н ы й м а т ч . Д в е с п о л о в и н о й п а р т и и и г р а т ь с о б р а н н о — и в к а к о й - т о м о м е н т в ы к л ю ч и т ь с я , о с т а н о в и т ь с я . « Д и н а м о - М е т а р » — м о л о д ц ы , к а к в с е г д а , н е с д а в а л и с ь , с д е л а л и з а м е н ы и в ы ц а р а п а л и д в е к о н ц о в к и . Х о р о ш о , ч т о в п я т о й п а р т и и м ы с о б р а л и с ь » , — п о д в ё л и т о г и г р ы Александр Кошкин.

Что в остальных матчах

Первая тройка команд с минимальными потерями прошла этот тур. Лидеры выиграли свои матчи, отдав соперникам по сету.

«Динамо-Ак Барс» прибыло в Саратов без своего основного состава и под руководством старшего тренера Сергея Сикачёва. Наставнику «Протона» Юрию Маричеву тоже удалось удивить, доигровщица Инна Крук вышла в форме либеро и полноценно отыграла матч в этом амплуа. Хозяйки выиграли подачу-приём, но на сетке, даже без основных игроков, динамовки были сильнее. 11:8 на блоке, 50:41 в нападении. Самым результативным игроком у Казани стала Елизавета Лукьянова, диагональная набрала 18 очков, все — в атаке.

«Ленинградка» тоже одержала победу в выездном матче с красноярским «Енисеем». У хозяек из-за травмы матч пропускала либеро Яна Даций, поэтому Арине Савватеевой пришлось одной выступать на этой позиции. И волейболистки из Санкт-Петербурга нагрузили её на приёме. Из 91 командной доводки 53 раза мяча коснулась именно 19-летняя Савватеева, доведя 47% мячей на позитив и совершив при этом четыре ошибки. Но основной элемент, который подвёл сибирячек, – это подача. «Енисей» отдал практически партию своим соперницам, проиграв 21 очко только в этом компоненте игры.

Калининградский «Локомотив» добился успеха в матче с «Уралочкой» на домашней площадке. У уральской команды по-прежнему отсутствует сербка Бранка Тица. У хозяек же Ольга Костюкевич провела полноценный матч в составе своего нового клуба и показала отличные результаты – 90% позитивной и 70% отличной доводки. Калининградки лучше смотрелись на подаче – 6:1 и в нападении – 50:46, «Уралочка» же оставила за собой блок – 15:11. А решающими оказались ошибки, которых гостьи совершили больше – 36.

« М а т ч б ы л н а п р я ж ё н н ы й , м о ж н о с к а з а т ь , н е р в н ы й . С п а с и б о н а ш и м д е в о ч к а м з а т о , ч т о с м о г л и в ы д е р ж а т ь н а т и с к с о с т о р о н ы с о п е р н и ц . « У р а л о ч к а - Н Т М К » — к о м а н д а с б о л ь ш и м и т р а д и ц и я м и , в с е г д а н а с т р о е н а р е ш и т е л ь н о . Н а ш е й з а д а ч е й б ы л о д е р ж а т ь м а к с и м а л ь н у ю к о н ц е н т р а ц и ю , в п е р в у ю о ч е р е д ь н а п р и ё м е . Б ы л о в и д н о , ч т о с в о и м и п о д а ч а м и с о п е р н и ц ы с т а р а л и с ь о т о д в и н у т ь н а с о т с е т к и . М ы к э т о м у г о т о в и л и с ь и с з а д а ч е й с п р а в и л и с ь . О ш и б о к т о ж е д о п у с т и л и м е н ь ш е , ч т о и с ы г р а л о к л ю ч е в у ю р о л ь . Е с л и г о в о р и т ь о д е б ю т е О л ь г и К о с т ю к е в и ч , о н а в ы ш л а п р а к т и ч е с к и с х о д у и с ы г р а л а о т л и ч н о . Д а , е й б ы л о н е п р о с т о , н о О л я п о к а з а л а в с ё т о , ч т о м ы о т н е ё ж д а л и – ц е м е н т и р о в а л а з а д н ю ю л и н и ю . В и д н о , ч т о о н а п о н а т у р е л и д е р и з а в о д и т п а р т н е р о в п о к о м а н д е » , — о т м е т и л Андрей Воронков в послематчевом интервью.

«Минчанка» в Омске продлила свою победную серию. Команда Ольги Пальчевской добилась третьей победы кряду. Белорусские волейболистки отдали соперницам лишь третий сет. Гостьи хорошо смотрелись на приёме, а также выиграли борьбу на сетке: 10:8 – блок и 48% реализованных мячей минской команды против 38% у «Омички».

Нижегородская «Спарта» заставила понервничать краснодарских болельщиков, выиграв у бело-голубых второй сет и в третьем держа всех в напряжении — хозяйки вели 22:20. Но на подачах Ярославы Симоненко «Динамо» смогло набрать победные четыре очка, выиграть сет, и в дальнейшем вопросов о победителе уже не возникало.

Все результаты матчей 23-го тура