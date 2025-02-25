Россиянка первой набрала 500 очков в рейтинге лучших бомбардиров Турции

28-летняя российская диагональная Анна Лазарева, выступающая за «Кузейбору» вместе с Маргаритой Курило, продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров чемпионата Турции. После 22-го тура женской Лиги Султанлар на счету Анны 516 очков.

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С серьёзным отрывом на втором месте с результатом 390 очков располагается польская диагональная «Нилуфера» Юлия Щуровская, на третьем – американская диагональная «Сигорты Шоп» Ясмин Бедарт-Жани с 375 очками. Топ-10 рейтинга замыкает российская доигровщица Марина Маркова, у неё 325 очков.

Звёздные диагональные «Экзачибаши» и «Фенербахче» Тияна Бошкович и Мелисса Варгас расположились на 11-м и 12-м местах соответственно. Сербка Бошкович набрала 301 очко, а натурализованная кубинка Варгас – 294 очка.