ЖВК «Ленинградка» достиг соглашения о контракте с Викторией Руссу

Женский волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) достиг соглашения о подписании контракта с Викторией Руссу на сезон 2025/2026.

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26-летняя Руссу в этом сезоне выступает за челябинский «Динамо-Метар», в который перешла в 2024 году. Ранее российская волейболистка играла за такие клубы, как «Омичка», «Заречье-Одинцово», «Протон», «Альба-Блаж» (Румыния) и французский «Волеро Ле-Канне». В 2019 году сыграла пять матчей за основную сборную России.

Руссу — двукратная чемпионка (2022, 2023) и обладательница Суперкубка Румынии (2021), победительница Суперкубка Франции (2023), финалистка розыгрыша Кубка ЕКВ (2023). В составе сборной России — чемпионка Европы среди молодёжных команд (2016), серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (2017).