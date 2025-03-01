"Аль-Наср" из-за опасений за жизнь Роналду просил о переносе матча из Ирана

ТЕГЕРАН, 1 марта. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии просило перенести матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов из Тегерана против местного "Эстегляля" в связи с опасениями за жизнь португальского нападающего команды Криштиану Роналду. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, причиной такого решения стал матч "Аль-Насра" в азиатской Лиге чемпионов в сентябре 2023 года против иранского "Персеполиса" (2:0). Перед игрой местные болельщики ворвались в отель, где остановилась команда из Саудовской Аравии. В дело пришлось вмешаться полиции. Тот матч прошел при пустых трибунах из-за санкций, наложенных на хозяев поля.

Отмечается, что "Аль-Наср" направил письмо "Эстеглялю", в котором попросил о переносе игры на нейтральное поле, однако эта просьба была отклонена и клубом, и Азиатской конфедерацией футбола. Команды встречались на общем этапе турнира в октябре, их встреча прошла в Дубае и завершилась минимальной победой клуба из Саудовской Аравии (1:0). Роналду провел на поле все 90 минут. Однако португалец пропустил встречу заключительного тура общего этапа против "Персеполиса" (0:0) в феврале, которая проходила в Тегеране.

Первая встреча 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов пройдет 3 марта. Ответный матч состоится в Саудовской Аравии 10 марта.