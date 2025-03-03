Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Локомотив» в матче Суперлиги

Казанский «Зенит» одержал победу над новосибирским «Локомотивом» в матче 29‑го тура чемпионата России по волейболу.

© ВК «Зенит» Казань

Игра в Казани завершилась со счетом 3–2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9).

Команда Алексея Вербова с 76 очками занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. «Локомотив» (61) располагается на второй строчке.

В единственном матче женского чемпионата России казанское «Динамо» на выезде обыграло екатеринбургскую «Уралочку‑НТМК» — 3–1 (25:13, 19:25, 25:18, 25:19).

Другие матчи дня мужской Суперлиги завершились следующим образом:

«Кузбасс» — (Кемерово) — «Динамо‑Урал» (Уфа) — 3–0 (25:18, 25:23, 25:14)

«Газпром‑Югра» (Сургут) — «Динамо» (Москва) — 0–3 (17:25, 20:25, 24:26)

«Зенит» (Санкт‑Петербург) — МГТУ (Москва) — 3–1 (17:25, 25:20, 25:17, 25:13)