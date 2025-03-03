Константинов раскритиковал игру Кобзаря в матче против казанского «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов раскритиковал игру связующего своей команды Игоря Кобзаря в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча с казанским «Зенитом» завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9) в пользу лидера турнирной таблицы.

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