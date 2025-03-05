Российские волейбольные клубы впервые за три года сыграют в международном турнире

Мужские волейбольные клубы «Динамо» (Москва) и «Нова» из Новокуйбышевска примут участие в международном турнире Nad Al Sheba Sports Tournament (NAS) в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 12 по 20 марта.

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«Представлять Российскую Федерацию и отечественный волейбол – большая честь для нашего клуба. В текущих условиях необходимо пользоваться любой возможностью принять участие в международных турнирах и показать уровень отечественного волейбола. Мы надеемся, что выступление в Дубае станет первым шагом к полноценному возвращению российских клубов и национальной сборной на мировую арену», — приводит слова главного тренера «Динамо» Константина Брянского официальный сайт клуба.

Восемь клубов из разных стран, будут разделены на две группы, внутри которых сыграют однокруговой групповой турнир. По его итогам две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, в которых сыграют «крест-накрест». Среди участников турнира NAS есть французская «Тулуза», польский клуб «Сувалки», также ожидается участие чемпиона Бразилии «Крузейро» и одной или нескольких итальянских команд («Падуя», «Гроттаццолина», «Таранто»).