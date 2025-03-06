Волейболистка Парубец вернулась на площадку после травмы

Калининградский «Локомотив» в заключительном матче регулярного чемпионата женской Суперлиги в гостях со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:23) обыграл краснодарское «Динамо». В этом матче состоялось возвращение на площадку после тяжёлой травмы капитана калининградской команды — доигровщицы Ксении Парубец. Она повредила крестообразную связку колена в матче Кубка Легенд в начале сезона.

© ВК "Локомотив"

Парубец отыграла полный матч и набрала 12 очков (семь из которых — брейковые) при 33% реализации атак (8/24, четыре проигранных мяча). Также в её активе четыре блока.

В этом же матче за «Локомотив» дебютировала доминиканская диагональная Алондра Тапиа. Она вышла в стартовом составе, но забила лишь 1 мяч из 10, проиграв при этом четыре. После этого её заменили на Марину Аслямову.