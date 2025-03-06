Парубец прокомментировала возвращение на площадку после травмы

Капитан калининградского «Локомотива» Ксения Парубец вышла на площадку в заключительном матче регулярного чемпионата женской Суперлиги впервые после тяжёлой травмы. Спортсменка оценила игру команды и своё состояние перед плей-офф.

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