Польский волейбольный клуб снялся с турнира в Дубае из-за участия россиян

Польский волейбольный клуб "Сувалки" снялся с международного турнира NAS Sports Tournament в Дубае из-за участия российских команд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил "Спорт-Экспрессу", что в турнире примут участие московское "Динамо" и "Нова" из Новокуйбышевска. Турнир NAS Sports Tournament пройдет в Дубае с 12 по 20 марта. Клубы будут представлены не под своими названиями: организаторы прикрепят команды к спонсорам для формирования призового фонда.

"Сувалки" сообщают об отказе от участия в турнире, который пройдет в Дубае, это решение было принято после консультаций с заинтересованными сторонами, включая партнеров клуба, Польскую ассоциацию волейбола и польскую волейбольную лигу. Решающим фактором, повлиявшим на решение, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию. Наше решение является выражением солидарности и последовательным соблюдением правил, принятых Польской ассоциацией волейбола", - говорится в заявлении клуба.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) и Европейская конфедерация волейбола (CEV) отстранили от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.