Московский ЖВК «Динамо» сыграет с краснодарским в 1/4 финала ЧР

Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Первые матчи. Казанское «Динамо» сыграет с краснодарским, «Локомотив» против «Уралочки», другие встречи
Московское «Динамо» сыграет с краснодарским в 1/4 финала чемпионата России.
10 марта пройдут первые матчи плей-офф женского турнира по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
1/4 финала
Первые матчи
Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 19.00
Динамо-Ак Барс Казань – Динамо Краснодар – 19.00
Ленинградка – Динамо-Метар – 19.00
Локомотив – Уралочка – 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.