Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Первые матчи. Казанское «Динамо» сыграет с краснодарским, «Локомотив» против «Уралочки», другие встречи

Московское «Динамо» сыграет с краснодарским в 1/4 финала чемпионата России.

Московский ЖВК «Динамо» сыграет с краснодарским в 1/4 финала ЧР
© ЖВК «Динамо»

10 марта пройдут первые матчи плей-офф женского турнира по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

1/4 финала

Первые матчи

Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 19.00

Динамо-Ак Барс Казань – Динамо Краснодар – 19.00

Ленинградка – Динамо-Метар – 19.00

Локомотив – Уралочка – 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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