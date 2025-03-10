Россиянки не смогли набрать очки в первом матче плей-офф чемпионата Италии

В Италии стартовал плей-офф национального чемпионата по волейболу. В первых матчах 1/4 финала россиянки, выступающие за итальянские клубы, не смогли набрать очков.

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Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 25:18) победил «Кьери» Анастасии Ляшко. Толок и Акимов на площадку не вышли, а Ляшко даже не было в заявке на матч.

«Мегабокс Валлефолью» Виктории Кобзарь со счётом 0:3 (22:25, 16:25, 16:25) уступил «Веро Воллей». Россиянка очков не набрала.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (25:14, 23:25, 25:14, 25:17) победил «Бусто Арсицио». Котиковой в заявке на матч не было, а Антропова набрала 27 очков и была признана MVP матча.

Напомним, «Кунео» Анастасии Капраловой не смог пробиться в плей-офф чемпионата и продолжает борьбу с 5-го по 12-е место в турнирной таблице. В первом матче команда уступила «Перудже» со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 15:25).