Доигровщица «Локомотива» рассказала о первой победе в плей-офф ЧР

Доигровщица калининградского «Локомотива» Вера Костючик поделилась эмоциями после победы над «Уралочкой-НТМК» в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 27:25, 26:28, 26:24).

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