Что происходит в плей-офф мужской Суперлиги по волейболу

Шоу уфимцев на подаче и странное высказывание тренера «Факела».

Вслед за женщинами и в мужской Суперлиге стартовал плей-офф. Правда, здесь система розыгрыша чуть более сложная. Четвёрка лидеров — «Зенит-Казань», «Белогорье», московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» — вступит в борьбу с 1/4 финала. А пока клубы, занявшие места с 5-го по 12-е в регулярном чемпионате, играют в предварительном раунде. Здесь пока нет серий, два матча — дома и в гостях. При равенстве очков «золотой» сет. Но, судя по первым играм, большой интриги не предвидится. Команды, которые стояли выше по итогам регулярки, дружно одержали победы. Понервничать пришлось лишь «Енисею», который доигрался в Кемерове до тай-брейка.

«Кузбасс» запутался в заменах

«Енисей» и «Кузбасс» — самая близкая по рейтингу пара, они завершили чемпионат на восьмом и девятом местах соответственно. Вот и матч у них вышел самым близким из всех. Правда, красноярцы вполне могли выиграть и увереннее. «Енисей» выглядел намного целостнее. У Юрия Филиппова крепкая команда с хорошими крайними нападающими. Вчера основную нагрузку на себя в атаке взяли Роман Мурашко и Семён Дмитриев. Последний выиграл для команды первый сет эйсом, а во второй партии красноярцы уже выглядели заметно сильнее.

«Кузбасс» же, такое ощущение, за всю регулярку так и не смог определиться с основным сочетанием. Сергей Троцкий находится в постоянном поиске, который не всегда идёт на пользу команде. На счастье кемеровчан, бремя лидерства на себя взвалил капитан. Роман Пакшин набрал 27 очков при 61% реализации. Вот только другие края его порыв не поддержали. Не попали в матч оба диагональных, да и Александр Маркин с Аспарухом Аспаруховым выглядели бледно. И всё же этого хватило для тай-брейка.

В третьем сете «Енисей» поплыл с самого начала, а вот четвёртая партия вышла равной и завершилась на балансе — Игорь Коваликов заблокировал Мурашко. Казалось, кемеровчане при поддержке болельщиков смогут дожать соперника и закрутить интригу, но в пятой партии «Кузбасс» развалился. Уже к смене сторон гости вели 8:5, а завершилось всё серией подач Семёна Дмитриева. В целом заслуженная победа красноярцев, которые были лучше во всех элементах. Теперь «Енисею» нужно выиграть на своей площадке.

Сурмачевский и компания уничтожили «Факел»

В прошлом сезоне клуб из Нового Уренгоя добрался до четвёртой строчки, но уже сейчас очевидно, что повторить успех у команды Романа Емполова практически нет шансов. Да, у «Факела» был всплеск в виде сенсационной победы над казанским «Зенитом», но команда с треском провалила второй круг. Вот и матч плей-офф с «Динамо-Урал» оказался провален.

Борьба была лишь в первом сете, который завершился на балансе — укороченной подачей застал врасплох принимающих «Факела» Романас Шкулявичус. В дальнейшем происходящее на площадке напоминало улицу с односторонним движением.

Уфимцы подавали в этот вечер просто нереально — 15 эйсов на 14 ошибок. Особенно разошёлся гуру этого элемента Андрей Сурмачевский, принёсший своей команде на подаче девять очков, ошибившись лишь трижды. Совсем туго пришлось Сантьяго Данани, который не справился на приёме шесть раз. Кстати, Данани и Сурмачевский в следующем сезоне будут одноклубниками по казанскому «Зениту».

Матч запомнился ещё и неоднозначным спичем Романа Емполова во время тайм-аута при счёте 11:13 в третьем сете. «Аргентинцы бросили играть. Вы-то не бросайте! Почему у вас такое поведение-то у всех?» — вот так наставник решил мотивировать команду. Связующего Матиаса Хираудо к тому моменту на площадке уже не было, а вот Данани отыграл матч до конца. С учётом того, что либеро выступает в России уже не первый сезон, он явно понял, о чём идёт речь, и без перевода. Вряд ли такое разделение команды на россиян и легионеров поможет «Факелу» в ответной игре. Новоуренгойцам нужно будет выиграть 3:0 или 3:1, а затем и «золотой сет», в то время как уфимцам достаточно будет взять две партии.

«Абсолютно отвратительная игра в нашем исполнении. Безумно стыдно. Всё, на что нас хватило – на первую партию. Там всё и закончилось. Да, это первый матч плей-офф, но никакого волнения не было, не могу сказать, что кто-то перегорел, кто-то трясся от страха. Просто мы отвратительно сыграли. Сейчас надо немного перезагрузиться, разобрать этот матч, посмотреть, где мы налажали – а, собственно, налажали мы везде, постараться исправить это и в Уфе уже показать тот волейбол, на который мы способны», — подвёл грустный итог матча для команды из Нового Уренгоя блокирующий Алексей Ковальчук.

Сосновоборский блок не дал шанса сургутянам

В Сургуте «Газпром-Югра» попытался дать бой «Динамо» из Ленинградской области, но и команде Рафаэля Хабибуллина не удалось взять ни сета. В первой и третьей партиях сургутяне были довольно близко к сопернику, но гости уверенно забирали концовки. Во втором же сете случился форменный разгром — 11:25. Ключевыми факторами победы команды Александра Климкина стали блок — здесь 17:5 в пользу гостей — и минимум ошибок. Сосновоборцы допустили лишь 11 ошибок за три сета, в то время как хозяева — 27. На это после матча сетовал и старший тренер «Газпрома-Югра» Алексей Рудаков.

«Ребята старались, но у нас по всему чемпионату: как доигровочный мяч высокий – мы не можем забить. У нас нет игроков такого класса, которые могут стабильно это делать. Какие-то бывают проблески, но вот сегодня один из тех матчей, когда нам это не удалось. Мы в первой партии шесть раз в блок ударили на высоких мячах, во второй – семь. Конечно, это вселяет неуверенность в игроков, и они начинают ошибаться где-то ещё. Какие-то рисковые варианты, из-за этого много ошибок. Ленобласть играет очень чисто, они почти не совершают своих ошибок, у них нет этого ни на подаче, ни в атаке. С ними надо очень чисто играть», — отметил тренер сургутского клуба.

В 44 года — в плей-офф!

Самым ярким событием матча между АСК и санкт-петербургским «Зенитом» стал выход в стартовом составе 44-летнего играющего тренера нижегородцев Виктора Никоненко. Ветеран отыграл весь матч, поскольку затемпературил ещё один игрок этого амплуа у АСК Максим Титов. Конечно, успевать на блок ветерану было очень сложно, он немного выпадал, но в итоге набрал три очка в атаке и завершил встречу с показателем «+1».

Впрочем, тяжело было не только ему, но и всему АСК. Нижегородцы выполнили задачу на сезон и играли раскованно, однако класс команд несопоставим. В первом сете интрига держалась до самого конца, но всё же петербуржцы удачнее провели концовку. В дальнейшем подопечные Владимира Алекно выглядели всё увереннее. Впрочем, нужно отдать должное команде Андрея Дранишникова, которая совершила настоящий подвиг, попав в плей-офф! Теперь АСК может просто наслаждаться волейболом. Об этом после матча сказал и Виктор Никоненко.

«Агрессивная игра «Зенита» на подаче. Мы старались отбиться, старались её не доводить идеально, чтобы снизить процент ошибок. Но у нас зал не сильно позволяет, чтобы мы могли высоко подбивать мяч. Хотели сыграть от простого, однако с такими людьми очень тяжело сыграть от простого. Там высокий блок. Вот это и не получилось — реализовать свои атаки. С каким настроением команда поедет на ответную игру в Санкт-Петербург? С хорошим настроением всё равно. Мы попали в плей-офф. Минимальная задача у нас выполнена. Это немножко развязывает руки психологически. Мы будем играть спокойно и раскованно. Также не мандражируя. Пусть боятся они. Им важнее и страшнее», — подытожил играющий тренер нижегородцев.

Ответные матчи пройдут 15 марта в Санкт-Петербурге, Сосновом Бору, Уфе и Красноярске. По их итогам мы узнаем все четвертьфинальные пары.