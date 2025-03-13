Дуэль россиянок в волейбольной Лиге чемпионов! Маркова выбила Федоровцеву

Турецкое дерби прошло под российским флагом!

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Российских клубов в волейбольной Лиге чемпионов нет уже давно. Но в женском турнире россиянки на слуху. Турнирная сетка свела «Вакифбанк», за который выступает Марина Маркова, и «Фенербахче» Арины Федоровцевой уже в четвертьфинале. И мы получили полноценное российское противостояние, в котором нашлось место настоящему волейбольному чуду!

В первом матче на площадке «Вакифбанка» «Фенер» сделал огромный шаг к «Финалу четырёх». 3:0 в гостях — это заявка на успех. MVP того матча стала Федоровцева. На своей площадке команде Марко Фенолио оставалось выиграть два сета, чтобы гарантировать себе путёвку в решающий раунд.

И поначалу казалось, что никаких проблем у жёлто-синих не возникнет. Атакующее трио «Фенербахче» Мелисса Варгас — Арина Федоровцева — Ана Кристина переигрывало своих оппоненток в атаке, да и пять эйсов за партию — настоящая бомбардировка. 25:19 — уверенная победа в первом сете для «Фенера», которая означала, что «Вакифбанку» нужно выиграть четыре партии подряд. Задача архисложная, тем более в гостях против такого соперника.

Но Маркова и компания не собирались сдаваться. Россиянка хорошо вышла на подачу, отметившись двумя эйсами, а ещё у «Вакифбанка» заработал блок. К тому же у Джованни Гвидетти наконец-то начал воплощаться в жизнь тактический замысел. Катерина Бозетти явно уступает Марковой и Кире Ван Рик в нападении, зато в приёме и защите она сыграла здорово, подчищая за своими партнёршами и создавая доигровки. Всё это позволило гостьям забрать концовку.

И «Фенербахче» задёргался! К третьей партии окончательно разыгралась Маркова, забив под 70% мячей. Рост и высота прыжка Марины позволяли ей атаковать поверх блока. А вот у хозяек просели Варгас и Федоровцева, забившие лишь четверть мячей на двоих. При этом Арина неплохо справлялась с приёмом, да и подавала чаще всех.

И всё же у «Фенербахче» огромный потенциал, даже при не лучшей игре атакующего трио хозяйки захватили инициативу в четвёртом сете. К его середине у жёлто-синих были комфортные «+4» — 16:12. Но в этот момент включилась защита гостей во главе с Бозетти, а Маркова и Ван Рик реализовали свои шансы. Россиянка при счёте 21:22 забила три мяча подряд — два матчбола у «Вакифбанка». Но реализовать шанс с первого раза Марина не смогла — её атаку заблокировала Мелисса Варгас. Однако Маркова тут же исправилась, а Варгас закрыла Зехра Гюнеш — есть «золотой» сет!

В нём «Вакифбанку» тоже пришлось совершать небольшой спортивный подвиг, отыгрываясь с 2:6. У гостей ответный удар нанесла канадская диагональная ван Рик — две её подачи, и вот счёт уже 5:6. Завязалась равная игра, но в такой формации «Вакифбанк» чувствовал себя куда увереннее. Сначала Синьюэ Юань заставила дважды ошибиться Федоровцеву — в атаке и на приёме, а затем «Фенер» трижды не смог сняться с подач Джансу Озбай. Вышедшей на подачу Федоровцевой пришлось рисковать, и этот риск не оправдался — 15:11, «Вакифбанк» совершил чудо!

Можно сказать, что в дуэли россиянок счёт равный — 1:1. В первой игре приз MVP получила Федоровцева, сейчас же награду самому ценному игроку вручили Марковой. Марина завершила матч, набрав 31 очко, 15 из которых были брейковыми, при 49% реализации атак. Кроме того, показатель полезности российской доигровщицы составил «+15».

«Вакифбанк» пробился в «Финал четырёх», где встретится с итальянским «Скандиччи». За эту команду выступает Анна Котикова, а лидер атак — экс-россиянка Екатерина Антропова. Как минимум небольшое преимущество у «Вакифбанка» будет, ведь решающий этап турнира пройдёт в Стамбуле.