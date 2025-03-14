Двухметровый волейболист сборной России рассказал о неудобствах из-за роста

Волейболист «Зенита-Казань» и сборной России Дмитрий Волков рассказал о неудобствах, которые ему в повседневной жизни доставляет двухметровый рост.

Об этом сообщает Metaratings.

«Иногда неудобно летать в самолете на определенных местах, но к этому можно привыкнуть. Бывает, что бьюсь головой о доводчик двери. Это неприятно», — заявил Волков.

Игрок добавил, что считает свой рост оптимальным и для волейбола, и для жизни.

Волков, рост которого составляет 201 сантиметр, является двукратным чемпионом России. В составе сборной страны он побеждал на чемпионате Европы, а также стал вице-чемпионом Игр-2020 в Токио.

В 2017 году волейболист Александр Кимеров был снят с рейса Самара — Москва, выполнявшегося авиакомпанией «Победа». Инцидент произошел после того, как спортсмен, рост которого составляет 215 сантиметров, не смог поместиться в кресле, на которое ему выдали посадочный талон.