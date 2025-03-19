Доигровщик «Зенита-Казань» прокомментировал возможный переход в «Локомотив»

Волейболист МВК «Зенит-Казань» Сэм Деру ответил на вопросы о будущем вероятном переходе в новосибирский «Локомотив».

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– У вас последний год по контракту. Уже думаете о своём будущем?

– В Казани планируют обновлять команду, поэтому остаться в «Зените», скорее всего, не получится по разным причинам. Но я нашёл уже команду на следующий сезон, обдумывал разные варианты, так что всё в порядке. В целом и так все давно всё знают, но официально я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это.

– То есть едете в «Локомотив»?

– Не могу ответить. Скажу пока, что это слухи.

– Хорошо, давайте рассуждать теоретически. Как условному будущему игроку «Локомотива» вам трудно будет выходить на площадку играть против своей будущей команды?

– Нет, в этом нет чего-то особенного. Сейчас я игрок «Зенита-Казань» и думаю только об этом. Возможно, я окажусь в «Локомотиве» на следующий год, кто знает, но это сейчас не имеет никакого значения. В футболе игроки выступают в аренде за другие команды, выходят против той, которой принадлежат, – это нормальная практика. Я буду выкладываться на полную, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Сэмом Деру читайте в ближайшее время на «Чемпионате».