В FIVB высказались о допуске россиян до международных соревнований

Пресс-служба Международной федерации волейбола прокомментировала ситуацию с возможным допуском российских спортсменов до международных соревнований.

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«Мы продолжаем следить за ситуацией и следовать рекомендациям МОК для международных федераций относительно участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в командных видах спорта», — сообщили в пресс-службе FIVB корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что отсутствие российских волейболистов на международных соревнованиях снижает их уровень.

Напомним, все волейбольные российские сборные и клубы отстранены от международных турниров и Олимпиад после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.