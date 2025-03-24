Развязка сезона в женской Суперлиге по волейболу

Уже есть первые неожиданности!

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Женская волейбольная Суперлига вышла на финишную прямую — у команд начались полуфинальные игры, по итогам которых определится состав участниц «золотой» серии. Но чтобы сразиться за чемпионство, нужно пройти непростое испытание: полуфиналы уже третий год подряд представляют из себя серии до трёх побед.

Может случиться так, что прошлогодние финалисты вновь встретятся в главном противостоянии сезона. Или же у «Заречья» и/или «Ленинградки» получится сотворить сенсацию, оставив лидеров прошлого года за бортом финала? По крайней мере, команда Александра Кашина уже сделала один шаг по направлению к золотым медалям.

«Пчёлки» ужалили первыми

Как и ожидалось, калининградский «Локомотив» и «Ленинградка» стали самой яркой парой полуфинала. Соседи по турнирной таблице по итогам предварительного этапа, которые ещё и обменялись победами в регулярке. И первый же полуфинальный матч показал, что накала и нервов в этом противостоянии будет очень много.

«Переломной стала третья партия, которую должны были закончить в свою пользу, было несколько сетболов… Но не получилось. Это стало определённым ударом. На тай-брейке не хватило пары хороших атак, да ещё бы своих ошибок поменьше. Соперник ведь ничем особенным не удивил – сыграл так, как мы и ждали», — сетовал тренер хозяек Фёдор Кузин сразу после игры.

В четвертьфинальных матчах у железнодорожниц надёжно смотрелись крайние нападающие Эбрар Каракурт и Ирина Воронкова, которые держали стабильные цифры реализации за 50%. В полуфинале с «Ленинградкой» за всех пришлось отдуваться турецкой диагональной, на которую пришлись сразу 73 передачи. И 34 атаки Эбрар достигли цели. Но помощи в атаке Каракурт так и не дождалась. Если с приёмом Ирина Воронкова и Вера Костючик справились, дав 56% и 54% позитивной доводки, то в нападении смотрелись весьма скромно: Ирина смогла забить всего 6 из 30, девять раз угодив под блок – это 21% реализованных мячей, у Веры 12 из 54 – 22% реализации. И даже с такими показателями «Локомотив» превзошёл гостей в атаке с заметным преимуществом – 71:56.

Но, как оказалось, решил всё в этой игре блок, который зацементировал бреши в нападении жёлто-чёрных именно в тех партиях, где проседала атака. Особенно это бросилось в глаза в третьем сете, когда подопечные Александра Кашина проигрывали 19:24. Сначала усилиями Анастасии Гарелик и Валерии Романовой «Ленинградка» нивелировала это отставание, а затем при счёте 26:27 «пчёлки» три раза подряд отловили удары соперниц и забрали сет. В самой напряжённой партии гостьи смогли добыть девять очков в этом элементе. А в целом команда из Санкт-Петербурга совершила 20 результативных блоков.

Такой рывок и приложенные усилия для погони стоили питерской команде четвёртой партии — 15:25. Но на тай-брейке волейболистки из Северной столицы вновь смогли выжать из себя максимум, уйдя на смену сторон с преимуществом в три мяча. Правда, тут же стена из рук волейболисток «Локо» быстро обнулила разницу в счёте. Игра пошла на равных, хозяйки даже первыми добрались до матчбола, однако реализовать его не смогли. Анастасия Гарелик в концовке провела серию из трёх успешных атак, а два блока Анны Мельниковой принесли победу жёлто-чёрным.

«Мы играем, как мушкетёры: один за всех и все за одного. Наша сила в том, что играем друг за друга. Все бросаются под мяч, помогают в защите. Пусть не всегда всё получается, но сегодня всё вышло в нашу пользу. У меня практически нет возможностей для замен, приходится выпускать Юлю Цыбулько, у которой травма, играть она может только на задней линии. В пятой партии рискнул, ведь если бы она дошла до передней линии, то в атаке бы не смогла, а обратную замену уже нельзя было сделать. Но до этого дело не дошло. И ещё хотелось бы отметить болельщиков «Локомотива». Играть в таком зале, при такой атмосфере — счастье. Не только для игроков «Локомотива», но и для нас. Спасибо и болельщикам «Ленинградки» за поддержку – тем, кто смог быть на трибунах, и тем, кто переживал у экранов», — радовался после матча Александр Кашин.

Если в Калининграде с первого матча кипят нешуточные страсти, то в Казани действующие чемпионки страны с присущим им хладнокровием, которое они демонстрируют на протяжении всего сезона, раскатали «Заречье-Одинцово», не отдав соперницам ни сета.

«Динамо-Ак Барс» — команда, которая весь сезон конвертирует некачественный приём в высокие показатели в атаке, в первом полуфинальном матче смогла удивить. Подопечные Зорана Терзича завершили встречу с феноменальными для них цифрами позитивной доводки – 63%, оставив и своё нападение на высоте.

В первых двух сетах именно атака принесла львиную долю очков казанской команде, потому что в графе «блок» у хозяек стоял прочерк. Солировали доминиканские волейболистки Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес.

Последняя вновь стала самой результативной в своей команде, записав на свой счёт 20 очков. И если у «Динамо-Ак Барс» края показали свой уровень, то у «Заречья» не нашлось лидера в нападении. Ольга Бирюкова, блиставшая в четвертьфинальных играх, в этой встрече смогла забить лишь два мяча в третьем сете, показав всего 7% результативности. В первых двух партиях у капитана зареченок было 0 из 13. Лишь центры гостей хоть как-то могут занести себе этот матч в актив: на двоих Юлия Бровкина и Анастасия Жаброва забили 12 из 16.

В третьей партии Казань добавила ещё и блок к тому, что и так работало как часы. Гостьям пришлось просто ждать окончания сета, чтобы наконец-то закончились их мучения. Благо всё длилось недолго. Подмосковная команда смогла набрать всего 13 очков. Замены и тайм-ауты никак не повлияли на рисунок игры. Зареченки сыграли худшую партию в нападении, реализовав всего 21% своих атак.

«Сегодня, скорее всего, не хватило нападения. Казань сыграла на высшем уровне в атаке, а мы, в свою очередь, не смогли этому противостоять и проиграли в защите. У Казани всегда сильны и защита, и атака. Это и стало основной причиной нашего поражения. Если посмотреть на игру в целом, то она проходила в одном ключе. Но именно в этих моментах мы просели, что и повлияло на результат. Третий сет действительно специфический, и иногда происходят сбои. Это также заслуга Казани. Наша задача теперь — понять и проанализировать игру, перестроиться и в следующем матче сыграть по-другому, чтобы изменить ход событий», — прокомментировал поражение команды тренер подмосковного клуба Алексей Гатин.

Что ж, посмотрим, изменится ли что-то во второй игре. Ну а в Калининграде ждём ещё один яркий поединок с непредсказуемым исходом!