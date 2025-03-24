Капитан «Белогорья»: дай бог здоровья китайскому народу

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу команды в 1/4 финала чемпионата России над «Динамо-Урал». Вторая встреча в серии завершилась в пользу белгородцев со счётом 3:2 (23:25, 25:22, 26:28, 25:19, 16:14).

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