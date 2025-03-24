В России появится вторая лига национального чемпионата по волейболу сидя

Паралимпийский комитет России (ПКР) и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата разрабатывают проект создания второй волейбольной лиги в рамках национального чемпионата в связи с возросшим количеством команд. Об этом ТАСС по итогам совместных сборов паралимпийской сборной по волейболу сидя и ветеранов специальной военной операции (СВО) рассказал президент ПКР Павел Рожков.

Сбор прошел с 17 по 23 марта на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока" в рамках проекта "Мы вместе. Спорт" при поддержке движения "Здоровое Отечество" с участием ветеранов СВО из Донецкой Народной Республики, Москвы, Удмуртии, Бурятии, Свердловской и Московской областей.

"Волейбол сидя вызывает большой интерес у ветеранов специальной военной операции. В прошлом году из 17 команд, которые участвовали в национальном чемпионате, в 12 были ветераны СВО - это около 60 человек. Лучшие из них неделю тренировались со сборной страны на базе Минспорта "Ока" в Тульской области. Они получили новые знания, практический опыт и теперь готовы делиться наработками и лучшими практиками тренеров национальной сборной у себя в регионах. Принимая во внимание повышенный интерес и возросшее количество команд в волейболе сидя, Паралимпийским комитетом России и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата было принято решение об открытии второго дивизиона национального чемпионата, а также о проведении дополнительных соревнований", - рассказал Рожков.

Проект ПКР "Мы вместе. Спорт" реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации Владимира Путина на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В 2025-2026 годах в рамках этой инициативы запланированы по шесть мастер-классов и тренировочных сборов на спортивных базах Министерства спорта РФ с участием членов сборных России по различным видам спорта.

Проведение тренировочных мероприятий с ветеранами СВО ПКР ведет с прошлого года. В рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов и партнеров, были организованы сборы по различным дисциплинам. В 2025 году проект получил продолжение - запланированы сборы по волейболу сидя, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, следж-хоккею и другим видам спорта.