Кто прошел в полуфинал Суперлиги по волейболу

Знаем уже трёх полуфиналистов!

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Если в женской Суперлиге дело движется к финалу, то у мужчин пока играют 1/4 финала. Вернее, три серии уже завершились, а четвёртая только-только начинается. По итогам воскресных матчей определились три полуфиналиста — два «Зенита» и «Белогорье». А вот новосибирский «Локомотив» второй сезон без медалей — команда Пламена Константинова осталась пятой.

У новосибирцев была очень сложная задача — после домашнего поражения нужно было обязательно побеждать «Зенит» в Санкт-Петербурге. И начало матча внушало оптимизм поклонникам «Локомотива». Команда Пламена Константинова явно была более заряженной и взяла первый сет. А во второй партии, когда сибиряки отыгрались с -3 и сравняли счёт ближе к концу сета, запахло сенсацией.

Но класс есть класс, и в решающий момент он сказался. Как ни крути, а совокупное мастерство крайних нападающих команды Владимира Алекно выше. Петербуржцы дожали соперника во втором сете, а дальше уже уверенно контролировали ход встречи. Игроки «Локомотива» много рисковали, но это привело только к огромному числу ошибок. 10, 11 и снова 10 — динамика со второго по четвёртый сет.

«Я думаю, мы достаточно возможностей упустили, не только в этой игре с Питером, но и вообще на протяжении всего сезона. Это не случайно, это какая-то тенденция. Все ключевые, важные игры мы не заслужили быть чуть-чуть выше, потому что в большинстве встреч, которые мы играли, мы уступили. В этом сезоне мы играем очень неуверенно дома, то, чего до этого у нас не было. Для всех команд было очень сложно играть против нас дома, а в этом году мы практически все без исключения игры проиграли. Наверное, в этом и есть какая-то закономерность», — отметил после игры Пламен Константинов.

Возможно, поспешным было расставание с Йоанди Леалом. Да, кубинский бразилец не впечатлял, но в плей-офф точно мог бы пригодиться при такой проблеме «Локомотива» в краях. Кстати, своей новой команде — турецкому «Халкбанку» — Леал помог выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Евгений Сивожелез и Максим Богатко даже вдвоём не смогли составить конкуренции дуэту Марко Ивовича и Омара Курбанова. Так что, наверное, Константинов прав — вылет «Локомотива» закономерен. Пятое место второй год подряд — повод задуматься. В межсезонье в Новосибирске предстоит очередная перестройка. Из Казани должен перебраться в «Локомотив» Сэм Деру, а из NCAA – приехать болгарский связующий-вундеркинд Симеон Николов.

Ну а «Зенит» уже попал в четвёрку. Насторожить Владимира Алекно должно неубедительное выступление Егора Клюки. После феерии в первом матче доигровщик не смог показать лучший волейбол в домашней игре — показатель полезности «-7». Случайность ли это или неспособность удержать темп плей-офф?

«Как я уже говорил, тяжелые победы, когда ты преодолеваешь эти сложности, рождают антитела. Сегодня после первой партии эти антитела помогли нам собраться и по нарастающей двигаться вперёд. Я счастлив за свою команду. Моя команда «Зенит» Санкт-Петербург, мы учимся думать как команда, играть как команда, за площадкой жить как команда. Что-то получается, что-то – нет. Сегодня могу сказать, что выиграла команда «Зенит» Санкт-Петербург», — подчеркнул Алекно после встречи.

Ещё сложнее в четвертьфинале пришлось «Белогорью». Команда Александра Волкова выиграла оба матча у «Динамо-Урал», но использовала максимальное количество сетов — 10. И, кажется, что хотя бы на одну встречу уфимцы в совокупности наиграли.

Команда Бориса Колчина много рисковала, ошибалась, но играла очень самоотверженно, расшибаясь в защите. Пожалуй, уфимцам немного не хватило класса и опыта. Выиграв первый сет, во втором хозяева вели 14:10, но не удержали преимущество. Вернули должок волейболисты «Динамо-Урал» в третьем сете, выиграв его со счёта 20:23. Матч закономерно прикатился к пятому сету, в котором борьба велась до самого конца. Но в решающий момент нервы оказались крепче у гостей. Отличную игру у «Белогорья» выдал китайский легионер Чжан Цзининь. Он замучил в приёме Андрея Сурмачевского, да и в атаке был лидером.

«Эта серия оказалась для нас очень тяжёлой. Хотя она и завершилась в двух матчах, где-то нам сопутствовала удача, а где-то помог наш опыт. Слава богу, у нас есть Чжан! Дай бог здоровья китайскому народу, что он играет за нас», — прямо высказался после матча Павел Тетюхин.

«Белогорье» идёт в плей-офф, ну а «Динамо-Урал» будет готовиться к предварительному этапу Кубка России. Если команда Бориса Колчина покажет такую заряженность на борьбу, то Уфа должна проходить в «Финал шести» и вполне может пошуметь в кубковом формате.

Самой быстрой и скучной серией 1/4 финала выдалось противостояние казанского «Зенита» и «Кузбасса». В Кемерове казанцы сыграли даже более уверенно, чем на своей площадке, полностью контролируя ход матча и быстро пресекая все попытки хозяев завязать борьбу.

«Я не очень понимаю, как хвалить перед полуфиналом, но не суеверный, поэтому скажу: сегодня молодцы. Играли очень хорошо, «Кузбасс» несколько моментов имел поднять голову, в остальном, конечно, очень доволен и настроем, и качеством. Есть моменты, где мы точно можем себя подтянуть на наш привычный уровень. Глобально, несмотря на то что мы знаем, что здесь всегда сложно: есть часовые пояса, есть сумасшедшая поддержка, очень легко потерять концентрацию, сегодня очень доволен — даже когда вели в счёте, всё равно не позволили себе расслабиться», — Алексей Вербов после матча порадовался игре своей команды.

Самый реальный шанс побороться у кемеровчан был в третьей партии, где они какое-то время даже вели с брейком. Однако действующий чемпион спокойно ликвидировал отставание и ушёл вперёд, а завершили серию три эйса подряд от Михаила Лабинского.

Три полуфиналиста известны, но пока нет пар и точных дат проведения матчей! Всё дело в том, что серия между «Динамо» и «Динамо-ЛО» из-за участия москвичей на турнире в Дубае стартует только в понедельник. Если она завершится в двух встречах, то с полуфинала всё войдёт в намеченное русло. Если же продлится все три игры, то ВФВ придётся назначать новые даты. Ну а «Зенит-Казань», «Белогорье» и петербургский «Зенит» пока что готовятся и ждут своих соперников.