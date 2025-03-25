Тренер объяснил, почему «Динамо» Мск проиграло в первом матче 1/4 финала ЧР

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский объяснил, почему его команда уступила в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Москвичи проиграли «Динамо-ЛО» из Соснового Бора со счётом 1:3 (29:27, 21:25, 22:25, 27:29). Встреча прошла на домашней площадке ленинградцев.

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«Где-то не дотянули, где-то команда Ленобласти была удачливее, настойчивее, лучше сыграла на блоке. Мы обязательно разберемся, в чём была причина. В целом, допустили меньше ошибок в отдельных моментах, но этого оказалось недостаточно — именно в этом и была разница», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, матчи в рамках четвертьфинала между «Динамо» и «Динамо-ЛО» были перенесены из-за участия москвичей в международном турнире в Дубае, где они одержали победу.