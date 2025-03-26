Результаты вторых матчей 1/2 финала женской Суперлиги по волейболу

Во вторых матчах фавориты взяли своё.

Во вторых полуфинальных матчах женской Суперлиги не обошлось без драмы. «Динамо-Ак Барс» хоть и выиграло свой матч, но всё-таки получило встряску от «Заречья». Железнодорожницам же удалось выровнять своё положение в серии с «Ленинградкой». Однако в обеих встречах не обошлось без потерь. У зареченок во второй партии площадку со слезами на глазах покинула диагональная Мария Халецкая. У «Локомотива» травму в третьем сете получила центральная блокирующая Валерия Зайцева, которая только-только вернулась в состав.

Казань близка к финалу

«Заречье-Одинцово» во втором матче выглядело более уверенно, но низкий процент реализации атак в матче с лидером всё равно не позволял завязать реальную борьбу за победу. В то время как у Казани стабильную и ровную игру показывали все три крайние нападающие. Если в первом матче солировали доминиканские волейболистки, то во втором роль первой скрипки на себя взяла Светлана Гатина, которая набрала 28 очков, девять из которых – на блоке. Это просто феноменальный показатель для доигровщицы.

Полина Матвеева равномерно распределяла нагрузку, в равной степени задействовав все края сетки, которые отвечали результативной атакой: у Брайелин Мартинес — 40%, у Гатиной — 41%, а у Гайлы Гонсалес эффективность дошла до 58%. Визави Матвеевой Еве Павлович Мори, повезло меньше. Если в первом матче просела Ольга Бирюкова, забившая всего три мяча, то во второй встрече сбой в атаке случился у Алины Богдановой, у которой после двух сетов был лишь один забитый мяч. А встречу доигровщица завершила с эффективностью в 8%.

Первые два сета прошли как под копирку и даже завершились с одинаковой разницей в счёте в пять очков – 25:20. Хозяйки площадки с первых мячей брали игру под свой контроль и выбивались в лидеры, однако подмосковная команда быстро нивелировала отставание. Но стоило динамовкам поднажать, концовка оставалась за ними.

Самой яркой в матче получилась третья партия. «Заречье» с первых розыгрышей сделало себе комфортный задел в счёте и держало его бо́льшую часть сета. Однако после выхода на подачу Ангелины Сперскайте у «Динамо-Ак Барс» получилось не просто сократить отставание, но и выйти вперёд. Правда, гостьи уже вцепились в сет и не были намерены уступать. Алина Богданова заработала первый сетбол для зареченок. Реализовать его получилось лишь с третьей попытки. Впрочем, дальнейшей борьбы не получилось. Холодный душ встряхнул хозяек, после чего подопечные Зорана Терзича не дали соперницам поднять головы, выиграв партию со счётом 25:13. Казань переиграла «Заречье» во всех элементах: атака – 56:42, блок – 19:11, подача – 6:2. И теперь 28 марта динамовкам останется совершить последний рывок, чтобы оказаться в финале.

«Я думаю, задача на домашние игры выполнена, результат есть. Качество игры неплохое. Сегодня Светлана Гатина показала феноменальную игру, как и Гайла Гонсалес. Это плей-офф, здесь проигранные партии уже не считаются. Нужна только победа, только результат. Поэтому все заряжены на это. Ждём ответных игр. Посмотрим, как там всё будет складываться. «Заречье» неплохо играет дома. В своём зале их хорошо поддерживают болельщики. Там всегда непросто играть. Тем более сейчас стадия полуфинала, где просто и не бывает», — тренер «Динамо-Ак Барс» Сергей Сикачёв подвёл итог домашних встреч.

«Локомотив» взял реванш

Решающей в этой встрече стала первая партия, в которой пришлось выйти за рамки 25 очков. Хозяйки смогли забрать сет, а определяющими исход стали действия Веры Костючик. Доигровщица продуктивно прошла переднюю линию, а выйдя на подачу, оформила важный эйс. Дожав соперниц в концовке, «Локомотив» почувствовал своё превосходство, травма же Валерии Зайцевой ещё больше сплотила команду в третьей партии. Но всё равно «Ленинградка» может записать выезд себе в актив, потому что выездная победа даёт «пчёлкам» преимущество своей площадки. Это хорошая возможность забрать серию.

«Начну с того, что пожелаю Лере Зайцевой здоровья, мы все за неё очень переживаем! В третьей партии играли за неё и для неё. При этом во многом определяющим был первый сет, когда мы уступали четыре очка, но догнали соперниц и на «больше-меньше» выиграли партию. Сыграли командой!» — сказала Ирина Воронкова в послематчевом интервью.

Всё, что нужно было для победы железнодорожницам, так это подтянуть свою реализацию в нападении. И если в первой игре цифры держались на уровне 32%, то в ответной встрече волейболистки «Локо» смогли поднять их до 41%. Неплохо хозяйки смотрелись и на блоке – 11:5. Ну а на подаче они доминировали как в первой, так и во второй игре. У игроков «Ленинградки» по итогам второй встречи четыре ошибки в приёме и качество позитивной доводки — 41%.

Диагональные обеих команд снова выдали стабильную игру, став самыми результативными в матче. Эбрар Каракурт завершила встречу с показателем полезности «+18», забив 24 мяча с игры и поставив два блока. У Анастасии Гарелик «+17» и 20 очков.

«Мы сами виноваты в том, что не смогли взять первый сет. Наделали ошибок в концовке. К сожалению, стабильно играть пока не можем. Пусть уступили 0:3, но счёт в партиях был 27:29, 23:25. В третьем сете вроде стало получаться, однако случился очень неприятный эпизод с травмой Валерии Зайцевой. Лере, моему самому любимому игроку в команде соперников, желаем только здоровья. Извиняемся, что так получилось. Ситуация оказала большое влияние и на наших игроков. Они немного выключились. Вообще, две хорошие игры получились. Хороший зал и хорошие болельщики. Мы постараемся хорошо сыграть в Санкт-Петербурге и там решить все вопросы», — Александр Кашин после матча выглядел оптимистичным.

Третий матч в этой паре пройдёт 29 марта. И он точно не станет последним!