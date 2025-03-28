«Сегодня много команд сильнее сборной России». Интервью с волейболисткой Храброй

Капитан краснодарского «Динамо» — о завершившемся сезоне и возможном возвращении на международные турниры.

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Краснодарское «Динамо» спустя год вернулось в зону плей-офф, но остановилось на восьмой строчке, проиграв в четвертьфинале «Динамо-Ак Барс». Об этом непроходимом рубеже, смене тренера в конце регулярки и возвращении на международные турниры мы поговорили с капитаном краснодарского клуба Юлией Храброй.

— Юля, давай начнём с подведения итогов чемпионата. Краснодарское «Динамо» вернулось в зону плей-офф спустя год.

— Такое двоякое ощущение, потому что есть в этом как положительный момент, так и не очень. Конечно, хотелось занять итоговое место выше восьмого. И мы могли это сделать, но получилась вновь наша отправная точка – восемь. Хочется с неё всё-таки сдвинуться и не бороться за эти восемь, а выше подниматься. Потому что это уже не первый сезон, когда мы останавливаемся именно здесь. Однако в целом хорошо, что смогли вернуться в зону плей-офф, а не [заняли] места с 9-го по 14-е, которые сейчас играют предварительный раунд за попадание в Кубок России. Это было бы намного хуже. Но я не скажу, что все мы счастливы от того, что стали восьмыми. Это место же не призовое. Поэтому радости особой нет, медалей нет. Хотя ещё есть шанс побороться за предстоящий Кубок России.

— Хоть вы и проиграли, но провели, пожалуй, лучшие свои матчи с «Динамо-Ак Барс» в четвертьфинале.

— Да. На самом деле, было такое предчувствие перед домашней игрой, что реально сможем их победить. Три партии завершились на «больше-меньше» — 25:23. Всё могло качнуться в нашу сторону. Понятно, что было бы тяжело в третьем матче, который играли остальные пары. Нам было бы очень непросто в Казани, если бы дело дошло до решающей встречи. Но в целом мы показали свою лучшую игру с ними за весь этот сезон. Первая не такая хорошая получилась, а вот домашняя — показательная. Казань же продемонстрировала самую плохую игру сезона, ещё и перед полуфиналом.

— Твои предположения, какие команды выйдут в финал?

— По правильному сценарию, который где-то по-любому написан, должны Казань с Калининградом играть. Потому что «Заречью-Одинцово» будет тяжело совершить ещё один подвиг. Один они уже сделали, выбив Москву. Замахнуться ещё и на Казань будет трудно, однако это реально, пусть даже и мала эта вероятность. Всё возможно, может быть, эти небольшие цифры сложатся именно в этих матчах. Но думаю, что всё-таки нет. «Заречье», конечно, поборется. И, возможно, это будет не 3-0 в серии, они возьмут свой матч дома. Потому что в Казани всем тяжело выигрывать.

Во второй паре продолжаю верить в «Ленинградку». В этой команде молодые амбициозные игроки, которые достойны сыграть в финале чемпионата России.

— У вас по ходу сезона сменился главный тренер. Как вообще воспринимаются такие перестановки во время регулярного чемпионата?

— Всегда положительно. Думаю, любой спортсмен скажет, что это к лучшему, в каком бы виде спорта это ни произошло. Потому что все хотят верить в то, что, когда происходят какие-либо изменения, это только на пользу. Но, опять же, каждый тренер, когда приходит, видит всё по-своему: игроков, систему игры, тренировочный процесс. У всех наставников разное видение. Однако в нашем случае смена, пусть даже и в такой ситуации, пошла на пользу. Мы стали даже по-другому работать на тренировках. Это максимально положительно для всех.

— С приходом Алексея Бабешина команда выдала серию из четырёх побед и в Челябинске смогла после двух проигранных партий вернуться в игру. Можно сказать, что во многом благодаря той серии вам удалось закрепиться в восьмёрке. В чём секрет этого преображения? В психологическом аспекте?

— Возможно. Обидно, что в Челябинске нам не хватило одной партии, тогда была бы пятая победа. И дома, может быть, «Локомотив» не упустили бы. По крайней мере, мои мечты были такие. Я была уверена, что мы сможем выиграть шесть матчей [подряд]. Но, как говорится, мечты либо сбываются, либо нет. В тот раз им не суждено было осуществиться.

Это никакая не психология, а, скорее всего, какой-то внутренний подъём. Каждый начинает стараться. И на первых тренировках, когда Алексей Андреевич только пришёл, у нас даже мяч не падал. Хотя обычно залетало всё: нелепые скидки, простые мячи. А тут реально забыли, что у нас могут падать мячи. За этим было очень приятно наблюдать.

— Получается быстро подстроиться под требования, видение нового наставника? Или всё же, когда тренер приходит в состоявшийся коллектив, он проявляет больше лояльности и гибкости?

— У Алексея Андреевича было не так много времени, чтобы внести какие-то более глобальные коррективы. Конечно, всё равно они есть. Но он всегда говорил: «Я не буду сейчас менять систему вашей игры». Это были точечные изменения. В установке стало чётко и ясно, что не надо бегать по всей сетке и думать закрыть всех и всё. В итоге ты никуда не успеваешь. Именно в этом плане мне стало легче от игры к игре. Это не сразу, конечно же, пришло, а постепенно. Тебе говорят, за что ты конкретно отвечаешь, и всё. Становится намного проще играть.

— Дальше Кубок России – новый формат проведения соревнования. Как тебе такое новшество?

— У меня двоякое мнение сложилось по поводу нового Кубка и проведения его в конце сезона. С одной стороны, возможно, это хорошо, когда все сыгрались. И новое соревнование, которое может принести ещё одну медаль. Но с другой – проведение «Финала шести» в конце апреля — начале мая, когда все уже устали. Ладно у нас сейчас есть небольшая пауза, мы будем менее уставшими, а какими будут команды, которые за медали чемпионата России борются?

Мне кажется, это может сказаться не очень хорошо в плане физического состояния. Потому что кто-то подойдёт к этим играм уже не в оптимальной форме, и тогда в этом финале может победить кто угодно. Может быть, для этого всё и было сделано, чтобы не было какой-то предсказуемости. Тем более что формат совсем другой, не надо в круг играть со всеми. Буквально две стадии – и ты или проходишь дальше, или заканчиваешь.

Но мне всё же больше не нравится, что будет такое соревнование под конец сезона. Потому что в любом случае к нему нужно готовиться, настраиваться на него, а ты мысленно понимаешь, что чемпионат уже завершён. Не все будут готовы на 100%, потому что у кого-то уже есть микротравмы, которые начинают давать знать о себе. Всегда что-то новое – интересное. В любом случае такого формата Кубка не было, будем первый раз играть. Посмотрим, как всё сложится.

— Как найти в себе силы играть кубковые матчи, когда подсознательно считаешь, что сезон завершён?

— Мотивация – это прежде всего новый трофей. У кого-то будет кубок, у кого-то – медали. Вообще, первоначальный стимул, что можешь попасть в «Финал шести». И ты объективно понимаешь, что есть на это все шансы. Да, конечно, сильные соперники. Но в конце сезона непонятно, кто в каких физических кондициях будет находиться.

— Какие цели у вас на этот турнир?

— Конкретно об этом ещё не разговаривали, но мы готовимся. Делаем определённую работу. Нас должны подвести к этим играм. У нас пока нет взаимодействий в шестёрках. Работаем в основном над элементами, над тем, что не получалось в сезоне: доводка, защита, блок. И хорошо, что сейчас есть для этого время, не нужно никуда ехать. Мы тренируемся в спокойном режиме.

— Ты поиграла во многих клубах, но в Краснодаре задержалась дольше всего. Если сложить всё время, то получится семь лет. Почему?

— Потому что Краснодарский край – это уже огромное путешествие. Это юг России. Все поезда, самолёты мне легко даются. Я практически никогда не устаю. Вообще, в первый раз, когда сюда приехала, было такое впечатление, что и город меня полюбил, и я его. Мне настолько было комфортно здесь. Даже в детстве, когда меня возили на юг, мне запомнился его запах. Это как у каждого человека есть запах, так и у города он есть. И в 2013 году, когда я впервые прилетела в Краснодар, то сразу вспомнила этот аромат детства.

— И чем же пахнет Краснодар для тебя?

— Я даже не знаю, как это объяснить. Пахнет и морем, и городом одновременно, и южной природой. Здесь какой-то особенный аромат, который напомнил мне детство. И каждый раз после сезона я уезжаю домой, а по возвращении опять вспоминаю этот запах детства. Поэтому я здесь.

— Юля, у тебя очень богатый опыт работы со многими тренерами — как с российскими, так и с зарубежными. Кто запомнился? Может, кто-то поменял твоё видение волейбола?

— Я конкретно не могу сказать, что кто-то прямо поменял мои взгляды на волейбол, на эту прекрасную игру, в которую столько лет играю. Каждый меня чему-то научил и проучил, наверное, будет правильно сказать так. Это были как положительные моменты, так и отрицательные. И если негативное что-то и было, то со временем это переросло в позитивный опыт в других клубах. Сначала я не понимала, что это урок, который мне может пригодиться в будущем. Где-то могли быть какие-то обиды и недопонимания, но потом всё переросло в пользу в дальнейшей моей карьере. И кто бы что ни говорил, я благодарна каждому за весь свой опыт, каким бы он ни был.

— Раз мы затронули зарубежных специалистов, то давай поговорим о международных соревнованиях. Соскучилась по международным стартам? Или хватает сейчас игр внутри российского чемпионата?

— Нет, конечно, не хватает. Хочется и самой ещё поучаствовать и увидеть, что наши сборные могут бороться на международной арене. Но первый и немаловажный момент – нам нужно для начала вернуться туда. Никто не говорит ни о каких победах, потому что будет очень тяжело. Я думаю, все смотрят европейские соревнования, те же Олимпийские игры, и понимают, что сейчас уровень сборных максимально высокий. У нас много молодёжи за рубежом играет. И я вот мысленно собирала сборную России и представляла, смогут ли они обыграть вообще кого-то из сильнейших в данный момент или, наоборот, всех победят. Поэтому первоначально нужно посмотреть, в каких мы кондициях и силах и с кем сможем конкурировать.

Конечно, хотелось бы вернуться на международную арену. Но мне на сегодняшний момент хочется, чтобы в первую очередь молодые игроки росли. Потому что когда будут международные соревнования, то будут скачки роста и в плане развития волейбола, и в плане мастерства. Опять же, почему наши уезжают за границу? Чтобы получить этот опыт, расти в сильнейших чемпионатах. В той же Италии и Турции. Раньше и российский считался одним из таких, но сейчас, мне кажется, уже не так. Поэтому даже больше хочется не самой, а чтобы та молодёжь, которая у нас есть, начинала участвовать в международных соревнованиях.

— Кого ты видишь сейчас в сборной?

— Я же не тренер, не могу так определить. У тренера немного другое видение. Но скажу, что сейчас много перспективных молодых и даже очень молодых игроков на каждое место. Конкуренция будет огромная за место в составе, как только мы вернёмся на международную арену. Насколько такая сборная будет сильная, это уже другой вопрос. Мы поймём это только со временем. На сегодняшний момент есть много сборных сильнее, чем мы. Думаю, многие с этим согласятся.

Но, опять же, нужно время, чтобы посмотреть. Из тех, кто сейчас выступает за границей – это Арина Федоровцева, Вита Акимова, Татьяна Кадочкина, кто там ещё… Котикова, но у Ани не так много игровой практики. Но в любом случае у неё будет тренировочный опыт. Понятно, что они будут на голову сильнее, чем те игроки, кто выступает только в российском чемпионате. Тем, кто сейчас играет за рубежом, будет в разы легче. Тем, кто играет здесь, потребуется время, чтобы подняться к их уровню. Опять же, через тренировки, через какие-то игры всё возможно. Смотря кто тренер будет, какие будут требования. Я думаю, все эти факторы будут влиять. В любом случае будет интересно.

— Сейчас у нас нет международных матчей. Нужны такие новые форматы, как Кубок Первого канала? Или, например, турнир в Дубае, где были представлены два мужских российских клуба?

— Думаю, если есть такая возможность, то их нужно делать и собирать команды. Да, это был первый Кубок Первого канала, где-то пробный. Но было бы здорово, если бы он стал ежегодным. И чтобы каждый стремился на него попасть, чтобы за каждое место была огромная конкуренция. Это определённый стимул. Пусть это соревнование длится всего два-три дня.

И такой турнир, как в Дубае, – хорошая идея. Я немного его посмотрела. Не скажу, конечно, что там был суперуровень. Наше «Динамо» было на голову сильнее. Понятно, что хочется обыгрывать сильные команды, тогда и победа будет ярче. Но нужно с чего-то начинать. Единственное — этот турнир провели буквально перед плей-офф. Как бы это не сказалось на москвичах, всё-таки сил много потратили. Тем более что у них серьёзный соперник — «Динамо-ЛО», которое может покусать (в итоге сосновоборцы выбили москвичей из плей-офф. — Прим. «Чемпионата»).

Если проводить такие соревнования перед сезоном, например, в августе-сентябре, то можно посмотреть, какие связи наработали. А вот играть прямо перед плей-офф — такая себе история, которая может выйти боком. Я думаю, что, возможно, многие хотели полететь на этот турнир в Дубае, но сделали ставку в итоге на чемпионат и медали в нём. И почему только мужские такие соревнования проводят? (Улыбается.) Я бы на женский такой турнир съездила, было бы интересно.

— А где ты сама черпаешь энергию, мотивацию на каждый матч? Есть игры в чемпионате, где твоим показателям по набранным очкам могут позавидовать крайние нападающие.

— Мне часто папа говорит одну фразу: «При жизни». Всё это мне далось, когда я родилась. Это моя внутренняя энергия, и она неиссякаемая. Мне кажется, она мне и помогает. Если бы её не было, то, может, у меня не было бы такого стимула и огромной любви к волейболу, которые у меня есть по сей день. И вот эти энергия, эмоции, меня не просто подстёгивают, а помогают изнутри. Да, бывают дни, когда могу достаточно спокойно провести тренировку или выходные. Но во время игр это моё привычное внутреннее эмоциональное состояние. И я даже не представляю, как может быть по-другому.

— Юля, ты не только очень эмоциональный, но ещё и достаточно открытый человек, который, не стесняясь, рассказывает про то, что начало твоего спортивного пути было не таким радужным. Вам пришлось жить в общежитии, когда переехали в Череповец. А недавно была съёмка из твоего родного города Нерехта...

— А как этого стесняться, если это моя жизнь и мой путь? Человек не должен этого стесняться. Даже как-то не задумывалась, почему могу это скрыть и не рассказать, какими шагами шла в большой спорт. Какой-никакой, но это мой путь. Понятно, что, может быть, другим спорт дал больше. Но каждый спортсмен индивидуален, каждому своё в этой жизни. И я всем благодарна. И у меня реально была мечта, что когда-нибудь у меня возьмут интервью в моём родном городе, где я родилась и выросла. Хотя даже не предполагала, как и в каком проекте это будет. Но когда что-то залетает в мою голову, я всегда этого добиваюсь. Мечтам же свойственно сбываться. Неважно, сколько может понадобиться времени для этого. То интервью получилось максимально открытое, чистое и благодарное. Рада, что эта моя мечта сбылась благодаря проекту «Лица волейбола», его ведущему Кириллу Давыдову и всей его команде, которая познакомилась с моим городом и всеми моими близкими людьми в день интервью. Как ты сказала, я считаю себя благодарным и открытым человеком. Наверное, это тоже мне помогает, как и моя внутренняя энергия и эмоции.

— Когда ты ещё не была замужем, то говорила, что твоя фамилия редкая и что ты её не поменяешь. И вот в этом сезоне мы видим Юлию Храбрую. Что изменилось?

— Твоя фамилия – это как то место, где ты родилась. Я очень люблю путешествовать и уважительно отношусь ко всем городам. Но тот город, где я родилась — его нет нигде больше на Земле. Нет такого места больше — ни похожего, ни примерного. Мне даже там лучше, чем на море. Так же и фамилия, которую дают тебе родители. Это ценно, особенно когда ты ещё понимаешь, что она редкая и сильная. Почти созвучна со словом «скала». Однако бывают в жизни исключения, как и моя новая фамилия. И все родные мне люди говорят, что я всегда была храброй. А теперь ещё и на бумаге Храбрая. Настолько она мне тоже подходит. Но в душе я всё равно та же Юлька Подскальная, которую все знают (улыбается).

— Вообще, говорят, что смена фамилии влияет на человека. Заметила ли что-нибудь подобное в себе?

— Да нет, наверное. Я вообще в эти суеверия не верю. Вот мечтать люблю. А на всё это просто не обращаю внимания. Хотя знаю, что есть люди очень суеверные: где-то что-то прочитают и начинают задумываться, переваривают всё это.

— Как так? Спортсмены же обычно люди суеверные. У них свои ритуалы перед играми.

— У меня такого нет. Я даже, если честно, об этом не задумывалась. Главное, что есть любовь к игре. Вот если её нет, то это плохо.