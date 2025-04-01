Либеро «Локомотива» поделилась эмоциями после победы над «Ленинградкой»

Либеро «Локомотива» Ольга Костюкевич поделилась эмоциями после победы в четвёртом матче полуфинальной серии над «Ленинградкой» (3:0).

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«Конечно, волнительно, когда проигрываешь в серии 1-2. Но на кураже сегодня мы вышли. Чувствовалось, что сегодня будет другая игра. И, в принципе, мы её показали. «Ленинградка» не показала тот волейбол, который они показывали в третьей игре. Удалось выбить их на приёме, да и в атаке они совершили больше ошибок. Да и защищались уже не так, как было в прошлый раз. Наша основная проблема, когда в одной расстановке мы теряем концентрацию и фокус, нужно сразу брать своё. Сразу забивать это очко и идти дальше. Пауза перед решающей игрой всего день? Мне уже всё равно, если честно. Уже нормально. Тем более, что мы все в равных условиях, все устали. Тот, кто сможет в таком состоянии показать хороший волейбол, тот и выйдет победителем», — сказала Костюкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Счёт в полуфинальной серии 2-2. Решающий, пятый матч пройдёт в Калининграде 3 апреля.