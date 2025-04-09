Сборные Рф по волейболу сыграют товарищеские матчи против национальных команд Сербии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил «Матч ТВ», что мужская и женская сборные России проведут товарищеские матчи против национальных команд Сербии в конце весны‑начале лета.

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Российские волейбольные клубы и сборные с 2022 года отстранены от международных соревнований решением Международной федерации волейбола (FIVB).

— Есть договоренность о проведении товарищеских матчей женской и мужской национальных команд России против сборных Сербии. На следующей неделе еще будут переговоры в Белграде, обговорим финальные детали. Планируем сыграть обеими сборными 31 мая и 1 июня, — сказал Яременко «Матч ТВ».

Мужская сборная Сербии — двукратный чемпион Европы (2011, 2019), женская — двукратный чемпион мира (2018, 2022), трехкратный чемпион Европы (2011, 2017, 2019). Команды располагаются на 10‑й строчке в мужском и женском рейтингах FIVB.