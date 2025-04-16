Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Ак Барс»

Волейболистки «Локомотива» (Калининград) уверенно обыграли «Динамо-Ак Барс» из Казани в четвёртом матче финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20). Счёт в серии равный — 2-2. Далее пятый матч серии пройдёт в Казани, в нём определится чемпион женской Суперлиги.

В полуфинальных сериях женской Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло верх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2).

Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».