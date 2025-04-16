ЖВК «Заречье‑Одинцово» победил «Ленинградку» в матче серии за бронзу ЧР

«Заречье‑Одинцово» обыграло «Ленинградку» в четвертом матче серии за бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд.

© ВК «Динамо-Ак Барс»

Встреча в Одинцово завершилась победой хозяек площадки со счетом 3–1 (20:25, 25:14, 32:30, 25:21).

Счет в серии до трех побед — 2–2. Решающий матч пройдет 19 апреля в Одинцово.

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