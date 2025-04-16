«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» в первом матче за бронзу чемпионата России

Сегодня, 16 апреля, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли представителей «Динамо-ЛО» в первом матче за третье место мужской Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:17).

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Белогорья». Второй матч состоится в пятницу, 18 апреля, не ранее 19:00 мск.

В полуфинальных сериях «Динамо-ЛО» уступило казанскому «Зениту» (0-3), а белгородское «Белогорье» проиграло санкт-петербургскому «Зениту» (0-3).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.