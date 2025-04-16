Казанский «Зенит» выиграл второй матч финальной серии чемпионата России

Сегодня, 16 апреля, казанский волейбольный клуб «Зенит» во втором матче финальной серии чемпионата России обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 20:25, 15:13).

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Казани. Третий матч состоится в субботу, 19 апреля, не ранее 17:00 мск.

В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а их одноклубники из Санкт-Петербурга были сильнее волейболистов из белгородского «Белогорья» (3:0).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.