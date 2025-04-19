Казанский волейбольный клуб "Зенит" стал 13-кратным чемпионом России

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли петербургский "Зенит" в третьем матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:21, 25:16, 25:15) в пользу клуба из Казани, ранее победившего в первых двух играх финальной серии до трех побед (3-0, 3-2). В 2018 году команды встречались в финале чемпионата России, тогда победу также одержал "Зенит" из Казани.

За бронзовые медали чемпионата борются белгородское "Белогорье" и "Динамо" из Ленинградской области. Команда из Белгорода ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится 22 апреля в Сосновом Бору.

Казанский "Зенит" является рекордсменом по количеству побед в чемпионатах России. Клуб завоевал титул в 13-й раз в своей истории и третий сезон подряд. Восемь раз чемпионами становились волейболисты "Белогорья", четыре победы на счету московского "Динамо".