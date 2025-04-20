«Вакифбанк» Марковой победил «Фенербахче» Федоровцевой и находится в шаге от чемпионства

В Турции состоялся второй матч финальной серии женского национального чемпионата. «Вакифбанк», за который выступает россиянка Марина Маркова, во второй раз подряд одержал победу над «Фенербахче», где играет другая россиянка Арина Федоровцева, со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:23).

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Самым результативным игроком встречи вновь стала Маркова. Российская доигровщица набрала 27 очков: 20 в атаке, 6 на подаче и 1 на блоке. Федоровцева принесла команде 11 очков: 7 в атаке, 3 на подаче, 1 на блоке.

Третий матч финала назначен на 22 апреля.

Напомним, после поражения в первом матче полуфинала чемпионата Турции «Фенербахче» расторг контракт с главным тренером команды Марко Фенольо и его командой. Уже в следующем матче специалиста заменил итальянец Марсело Аббонданца.