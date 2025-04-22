Связующая «Локомотива»: кто-то говорил, что мы даже до финала не дойдем

Связующая «Локомотива» Ирина Филиштинская поделилась эмоциями от прошлогоднего поражения своей команды в финале чемпионата России казанскому «Динамо-Ак Барс», а также рассказала о победе в сезоне-2024/2025.

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