Что получилось у тренера Алекно за год работы в волейбольном «Зените»?

Первый сезон в Суперлиге был успешным. Но с горчинкой в финале.

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Петербургский «Зенит» финишировал в Суперлиге на втором месте. В первый же год под руководством Владимира Алекно команда смогла взять медали. Но в финале зенитовцы по всем статьям уступили одноклубникам из Казани. Разбираемся, что изменил Алекно, а что у него не получилось.

В Петербурге появилась команда

Первое, что произнёс Владимир Алекно, подписав контракт с «Зенитом»: «У вас нет команды». И действительно, у петербуржцев каждый год был просто дорогой набор классных волейболистов, но в решающие моменты эта конструкция рассыпалась как карточный домик.

Что ж, по прошествии сезона можно сказать – сколотить коллектив у маститого тренера получилось. Стартовали петербуржцы слабо – плохо выглядели на Кубке Легенд, много проиграли и на старте Суперлиги. Это вылилось в пятое место по итогам регулярки. Но второй круг команда провела намного собраннее. В нём было лишь два поражения – от казанцев и московского «Динамо». Ну а в плей-офф «Зенит» прошёл через самую сложную сетку – если матчи квалификационного раунда с АСК были разминкой, то дальше путь к финалу лежал через «Локомотив» и «Белогорье». И подопечные Алекно эту дорогу прошли максимально здорово: пять матчей – пять побед. Три из них были на тай-брейке. Вообще, к концу чемпионата петербуржцы начали забирать концовки – это признак классной, уверенной в себе команды.

Немаловажно и то, что тренеру подошёл набор игроков. В формировании состава на этот сезон Алекно участвовал далеко не с самого начала, но концепция трёх мощных крайних нападающих с упором на Владислава Бабкевича на 100% отвечает требованиям тренера. По такой же схеме играл и казанский «Зенит» в золотые сезоны: при Владимире Романовиче зажигало трио Михайлов – Леон – Андерсон. На внутрироссийской арене равных той команде не было, хотя на международной – проблемы были.

Кроме того, в этом сезоне петербуржцы обошлись практически без травм у основных игроков. Да, в начале сезона выбыли два связующих – но это несчастные случаи. В предыдущие же сезоны к решающим матчам команда стабильно напоминала лазарет. Сейчас «Зенит» провёл практически весь сезон стабильно. Особенно это касается Егора Клюки. Доигровщик пропустил полтора года и вполне мог закончить с волейболом. Однако проблему всё-таки удалось найти и решить. И Егор выдал очень приличный сезон!

Что будет дальше?

В новом сезоне Алекно точно не будет проще. Команду покинут два ярких игрока основы. Клюка перебирается в чемпионат Японии, Иван Яковлев – в «Белогорье». Не секрет, что в Петербурге искали иностранного связующего, но договориться не удалось, поэтому дуэт легионеров останется тем же. Пополнить состав должны Виталий Дикарев и Роман Пакшин. Впрочем, возможно, будут и ещё какие-то громкие приобретения.

«Мы прошли хороший путь. Если они хоть чуть-чуть чему-то научились со мной за этот сезон, то я не просто так ем здесь свой хлеб. Этот финал сейчас – это опыт, и он даёт почву для размышлений. Как работать, что нужно сделать лучше, чтобы побеждать. Потому что мы сегодня хорошие, классные, но мы не лучшие. Я с этим не согласен», – подытожил Алекно после финала.

Конечно, цель у этого тренера может быть только одна – золотые медали. Алекно любит говорить, что танец хорош концовкой. А в Суперлиге эта концовка оказалась смазанной. Впрочем, ещё один шанс на трофей у Питера будет – через пару недель в Казани «Финал шести» Кубка России. И там «Зенит» точно будет в числе претендентов на самые высокие места.