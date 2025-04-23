Российская волейболистка прокомментировала сообщения о смене гражданства

Волейболистка Марина Маркова не собирается отказываться от российского гражданства и хочет играть за национальную сборную. Об этом она рассказала ТАСС.

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Ранее 24-летняя Маркова стала чемпионкой Турции в составе клуба "Вакыфбанк". Издание Voleybol Magazin сообщало, что Маркова может сменить российское гражданство на турецкое.

"Да, это успешный сезон, - сказала Маркова. - Про смену гражданства - это слухи. Ко мне обращались [в Турции по поводу гражданства], но не в плане сборной, а для того, чтобы уменьшить количество легионеров в клубе. Мне бы хотелось играть за Россию, но ко мне пока никто не обращался".

Маркова родилась в Санкт-Петербурге. Выступала в командах Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в США, а также в Италии и Индонезии. С 2024 года она выступает за "Вакыфбанк".