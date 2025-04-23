«Белогорье» завершило сезон в Суперлиге медалями. Но что будет дальше?

Второй год подряд команда Александра Волкова оказалась в тройке сильнейших.

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Сезон в мужской волейбольной Суперлиге завершён! Теперь так можно сказать совершенно точно: через три дня после окончания финала была доиграна и серия за третье место: «Белогорье» на выезде победило «Динамо-ЛО» со счётом 3:2 и, одержав третью подряд победу, завоевало заслуженные бронзовые медали. Хотя «атомные парни» перед своими болельщиками делали всё, чтобы затянуть противостояние, даже вели 2:0 по партиям.

Два первых сета «атомные парни» действовали очень чисто, с минимумом ошибок, к тому же переигрывая соперника в атаке. А вот подопечные Александра Волкова никак не могли набрать обороты, выглядели тяжёлыми. Однако с третьего сета картина изменилась. Гости уверенно забрали эту партию, а ключевой отрезок случился при счёте 16:16 в четвёртом сете. На подачах Александра Мельникова в приёме «поплыл» Осниэль Мельгарехо, динамовцы начали ошибаться и проиграли отрезок со счётом 2:9. Тенденция сохранилась и на тай-брейке — у хозяев начисто пропала атака, чем и воспользовались белгородцы. 15:11 — серия завершена, есть бронзовые медали!

Для «Белогорья» эта бронза — вторая подряд, в прошлом сезоне команда Александра Волкова также была третьей. Но, кажется, в этом сезоне «львам» медали дались куда сложнее. В первую очередь сказывается оторванность от дома. В Туле команду приняли прекрасно, из Белгорода ездят полные автобусы болельщиков, однако всё равно это не родной город. Ментально команде сложно.

Мешает эта ситуация и в селекционной работе. К примеру, подписать легионера «Белогорью» куда сложнее, чем другим нашим топ-клубам. Во многом из-за этого на следующий сезон мы снова увидим в команде Александра Волкова, Мохамеда Аль Хачдади и Чжан Цзининя.

Марокканец провёл свой худший сезон в России. Периодически он включался, выдавал яркие матчи, но и встреч, где диагональный уходил в тень, было предостаточно. Конечно, игру Хачдади уже разобрали досконально, ему стало сложнее. Видимо, сказался и вояж в Индонезию, в чемпионате которой марокканец завершал прошлый сезон. Подзаработал, однако остался без полноценного отдыха, что не могло не сказаться на игре в России.

С китайцем ситуация ещё сложнее. Сезон он провёл неплохо, но в полуфинале испытывал проблемы с коленями, из-за которых не играл в матчах за третье место. Ну а осенью Чжана ждут Национальные игры Китая. Из-за них в новом сезоне легионер присоединится к команде только в декабре. Конечно, это большой риск для клуба, однако найти легионера на замену в «Белогорье» не смогли. Был вариант с Сэмом Деру, но бельгиец выбрал «Локомотив».

Правда, из «Зенита» в «Белогорье» перейдёт Иван Яковлев, а в доигровку вернётся Станислав Маслиев. Это добавит составу глубины. В нынешнем сезоне её в решающие моменты порой не хватало. Плей-офф мог сложиться по-разному для команды Александра Волкова, однако, кажется, что нынешняя бронза – отличный и справедливый результат для белгородцев. Да, они здорово боролись в серии с санкт-петербургским «Зенитом», но чтобы пройти этого соперника в серии, нужно было если не чудо, то какие-то сверхусилия.

Не будем забывать и о «Динамо-ЛО». Да, «атомные парни» после своего звёздного часа – победы над московским «Динамо» – не смогли выиграть ни одной встречи. Да и реальный шанс, пожалуй, был только один – как раз в последней игре за бронзовые медали. Тем не менее сосновоборцы заслуживают только похвалы за сезон. Хотя бы потому, что для команды этот результат – лучший в истории. Они опередили «Динамо» и «Локомотив», причём москвичей – в очном противостоянии. Возможно, не получи травму диагональный Павел Авдоченко, у команды получилось бы ещё лучше.

Сезон в мужской Суперлиге завершён. Команды получили небольшую передышку, а через пару недель сильнейшие сойдутся в Казани на «Финале шести» Кубка России. Сыграют там и «Белогорье», и «Динамо-ЛО».