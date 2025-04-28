Главное о женском Кубке России по волейболу

Сможет ли казанское «Динамо» оставить трофей у себя?

Не успели утихнуть страсти после финальных серий женской Суперлиги, в которых команды оставили немало сил и эмоций, как вновь приходится настраиваться на сражения за медали. Впереди – решающие матчи Кубка России, который в этом сезоне предстоит разыграть дважды.

Первый турнир провели по стандартной схеме, победитель был определён под занавес 2024 года. Победило казанское «Динамо-Ак Барс».

Во второй раз нас ожидает «Финал шести», матчи которого начнутся 29 апреля. В воскресенье, 4 мая, болельщики узнают нового обладателя трофея.

Кто сыграет в «Финале шести» Кубка России?

В решающий раунд турнира, встречи которого будут проходить в Санкт-Петербурге, пробились четыре лучшие команды по итогам чемпионата России и ещё две, которые прошли через дополнительные этапы.

Состав участников «Финала шести»

«Локомотив» Калининград;

«Динамо-Ак Барс» Казань;

«Заречье-Одинцово»;

«Ленинградка» Санкт-Петербург;

«Динамо» Краснодар;

«Уралочка-НТМК» Екатеринбург.

Каков формат розыгрыша «Финала шести»?

Алгоритм проведения финальной стадии Кубка России – 2025 выглядит следующим образом: шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем два лучших из каждой тройки проходит полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр турнира определятся в воскресенье, 4 мая.

В группу «А» вошли действующий чемпион России калининградский «Локомотив», «Ленинградка» и краснодарское «Динамо».

В группу «Б» попали действующий обладатель трофея «Динамо-Ак Барс», бронзовый призёр чемпионата России «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК».

Расписание «Финала шести» Кубка России — 2025

29 и 30 апреля, а также 1 мая пройдут матчи группового этапа. Полуфиналы состоятся в субботу, 3 мая, а финальные встречи – 4 мая.

Матчи группового этапа будут начинаться в 16:00 и 19:00 мск.

Открывать соревнования будет пара из группы «Б» – «Уралочка-НТМК» сыграет с «Динамо-Ак Барс», а следом за ними на площадку выйдут участники группы «А» – краснодарское «Динамо» и «Локомотив».

Кто фаворит розыгрыша Кубка России — 2025?

Чемпионат России завершился драматично и непредсказуемо, поэтому болельщики вправе ожидать сюрпризов и от Кубка России. Тем более что это конец сезона, накопилась усталость — как физическая, так и эмоциональная, а финалисты ЧР и вовсе только недавно закончили играть и вряд ли успели полностью восстановиться после решающих серий.

Есть вероятность, что преимущество в плане свежести сил и мотивации будет у тех команд, которые пришли к «Финалу шести» через предварительные раунды, потому что им захочется реабилитироваться за не самое успешное выступление в Суперлиге и завершить сезон с медалями.

Фаворита розыгрыша назвать трудно, у всех команд есть сильные стороны.

Казанское «Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка России, Кубка Легенд и Суперкубка. Подопечные Терзича оступились лишь на финишной прямой, уступив золото чемпионата страны калининградскому «Локомотиву». Но тогда сказался фактор травмы основной нападающей Брайелин Мартинес. Доминиканка уже вернулась в строй, и Казань хочет взять реванш у своих обидчиц.

«Локомотив» нашёл свою игру под занавес сезона. А его главная забойщица Эбрар Каракурт как будто не знает усталости. В прошлом году она подняла планку результативности до 797 очков, а в этом её же и преодолела. Сейчас на счету диагональной 849 очков. И она точно не собирается сбавлять обороты, тем более что это её последний сезон в России.

«Заречье-Одинцово» – команда с бойцовским характером. И этот характер подопечные Константина Ушакова показали в матче за бронзу. Подмосковные волейболистки спустя 15 лет вернулись в элиту Суперлиги. Настрой у команды на высоте, форма отличная, так почему бы не пошуметь ещё и в Кубке России?

«Ленинградка» уверенно провела старт сезона. Во всех кубковых финалах она была второй, уступая лишь «Динамо-Ак Барс». Жёлто-чёрные были близки и к медалям чемпионата России, но сами упустили свои шансы. И теперь захотят реабилитироваться за смазанную концовку сезона Суперлиги. Состав у Александра Кашина боевой, а своя площадка будет дополнительным плюсом.

Дерзкая и молодая «Уралочка-НТМК» может стать той тёмной лошадкой, способной удивить. Считаться с уральской командой стоит – это показали и матчи регулярки, и четвертьфинальная серия с «Локомотивом», в которой команде Михаила Карполя удалось покусать будущих чемпионок страны. Уральский клуб никогда не тушуется во встречах с сильными командами.

Краснодарское «Динамо» очень хочет исправиться после восьмого места в плей-офф чемпионата России. Южанки сверхмотивированы, что показали игры с московским «Динамо». Уступив столичным волейболисткам, команда Алексея Бабешина включила турбоскорость в «золотом» сете и буквально вырвала у своих соперниц путёвку в «Финал шести». Отсутствие усталости может быть ключевым моментом и преимуществом Краснодара.

Где смотреть прямые трансляции матчей?

Все встречи «Финала шести» Кубка России среди женских команд можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Также трансляции можно будет найти на каналах холдинга «Матч».

«Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр.