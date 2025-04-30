Непростые победы лидеров в первый день «Финала шести» Кубка России

Казань и Калининград сделали шаг к полуфиналу.

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В первый день «Финала шести» Кубка России по волейболу среди женских команд чемпион и серебряный призёр Суперлиги – «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» – сыграли с номинальными аутсайдерами своих групп. «Уралочка-НТМК» и краснодарское «Динамо» попали в решающий этап последними. Фавориты побед добились, но проблем не избежали.

Не на игру, а на работу

Сложнее, пожалуй, пришлось Казани. В матче с «Уралочкой» команда Зорана Терзича была в шаге от 0:2 по сетам. И сложно сказать, смогли бы серебряные призёры чемпионата России отыграться. Но на балансе получилось забрать вторую партию и сравнять счёт, а дальше сказался более высокий класс.

Почему так получилось? Было заметно, что «Динамо-Ак Барс» выглядит тяжеловато. Физически команда после финала Суперлиги восстановилась, однако эмоций, очевидно, не хватало. Команда вышла как будто не играть в волейбол, а делать какую-то тяжёлую и необходимую работу. И, надо отдать должное казаночкам, выполнила её хорошо. Хотя молодая и задорная команда Михаила Карполя заставила фаворита понервничать.

Конечно, огромным подспорьем стало полноценное возвращение Брайелин Мартинес. Доминиканка набрала 29 очков при показателе полезности «+24», реализовав 67% своих атак. Активно помогала ей Гайла Гонсалес: у неё 23 очка и 61% реализации. Да, ошибок побольше, зато сразу 15 мячей стали брейковыми. А вот у Светланы Гатиной в атаке игра не задалась. Правда, доигровщицу выбрали основной мишенью на приёме – сразу 41 действие, почти половина от всей команды. Очевидно, что класса у Казани много, но найти где-то эмоции – главная задача Зорана Терзича на эту неделю.

Краснодару — приз зрительских симпатий

У «Локомотива» эмоций было побольше, да и победа далась полегче. Команда Андрея Воронкова свои партии выиграла за явным преимуществом. Правда, и единственный проигранный сет завершился разгромом. Калининградки провалились в одной расстановке, отпустив соперниц аж на 10 мячей.

Краснодарское «Динамо» после победы во втором сете и третий начало бодро – 6:2. Однако после этого «Локомотив» взялся за дело, а команда Алексея Бабешина немного поникла и уже не смогла навязать борьбу. Зато девушкам из Краснодара явно достаётся приз зрительских симпатий дня. Волейболистки вышли на площадку в специальной форме, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Да и группу поддержки краснодарской команды стоит отметить. Если к болельщикам из Калининграда на любом выезде мы привыкли, то десант из южных краёв приятно удивил.

В целом атмосферы волейбольного праздника в Санкт-Петербурге пока не ощущается, трибуны на матчах зияли пустотами. Но это всего лишь первый день, к тому же майские праздники в России ещё не наступили. Будем надеяться, что ближе к решающим играм мы увидим полный зал!