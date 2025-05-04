Дзюба о продолжении карьеры: в приоритете будет "Акрон"

Российский нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что в следующем сезоне приоритетным для него будет продление контракта с коллективом из Тольятти. Его слова приводит "Матч ТВ". "Продление контракта с "Акроном"? Не буду опровергать или подтверждать. Но то, что в приоритете будет "Акрон", это действительно так", - заявил Дзюба. В текущем сезоне Дзюба забил 10 мячей и сделал пять результативных передач в 21 матче за "Акрон". Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость 36-летнего Дзюбы составляет €1,8 млн. Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Акроном" и махачкалинским "Динамо" завершилась победой тольяттинцев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Артем Дзюба. Он отличился на 74-й минуте. В турнирной таблице чемпионата России "Акрон" занимает девятое место, набрав 32 очка. Махачкалинское "Динамо" идет на 11-м месте, имея в активе 27 баллов. В следующем туре "Акрон" на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом". Встреча состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.