Кто выиграет Кубок России — 2025 среди женских команд?

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли казанский клуб "Динамо - Ак Барс" в финале Кубка России. Финальный этап турнира прошел в Санкт-Петербурге.

Встреча закончилась со счетом 3-2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10) в пользу волейболисток калининградской команды. Ранее в воскресенье бронзовые награды завоевало одинцовское "Заречье", обыгравшее петербургскую "Ленинградку" (3-2).

"Локомотив" выиграл Кубок России впервые в истории, ранее команда дважды (2021, 2022) играла в финале. "Динамо - Ак Барс" является рекордсменом по числу побед в Кубке России, казанская команда выигрывала турнир восемь раз.

Ранее ТАСС сообщал, что "Локомотив" в третий раз стал чемпионом России, обыграв в финальной серии "Динамо - Ак Барс" со счетом 3-2.