Волейболист Кристенсон оценил Абаева в качестве преемника в казанском «Зените»

Связующий казанского «Зенита» американец Майка Кристенсон, который проводит последний сезон в российской Суперлиге перед переходом в итальянскую «Верону», оценил своего преемника Константина Абаева. Он заменит американца в следующем сезоне мужской Суперлиги.

© Чемпионат.com