Волейболисты «Локомотива» обыграли «Белогорье» в матче «Финала шести» КР

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли белгородский клуб «Белогорье» в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России.

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Встреча группы Б прошла в среду и завершилась со счетом 3–0 (25:20, 29:27, 25:22) в пользу новосибирцев.

Во вторник «Зенит» из Санкт‑Петербурга обыграл «Локомотив» (3–1), а в заключительном матче группового этапа команда из Санкт‑Петербурга сыграет с «Белогорьем».

По итогам этого мини‑турнира по два сильнейших клуба из каждой группы выйдут в полуфинал. Розыгрыш Кубка России продлится до 11 мая.

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