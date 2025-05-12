Чем запомнился последний день мужского Кубка России по волейболу

«Локомотив» выиграл спустя долгих 14 лет!

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Кубок России – 2025 завершён. Он, конечно, не запомнится каким-то выдающимся качеством волейбола в «Финале шести». Слишком измотаны были команды тяжелейшим сезоном. Однако заключительный день, безусловно, удался. И решающий матч закончился самым интересным образом для зрителей – на тай-брейке, который вышел за рамки 15 очков.

Выиграл «Локомотив»! Команда, которую принято называть кубковой, но которая этот самый Кубок России в последний раз взяла 14 лет назад – в 2011 году. Команда, которая этот сезон проводила ни шатко ни валко, а тренера Пламена Константинова достаточно громко критиковали.

Конечно, можно говорить, что новосибирцам немного повезло. У них было чуть больше времени на подготовку к этому турниру относительно соперника по полуфиналу – казанского «Зенита». Да и перед финалом они имели на пару часов больше времени на отдых, чем «Динамо». Но побеждает сильнейший.

Важно, что «Локомотив» был Командой на площадке. Именно так, с большой буквы «К». Не развалился в сложные моменты, гнул свою линию. И дожал москвичей на балансе. Какую смелую скидку при счёте 14:13 в пользу «Динамо» выполнил Игорь Кобзарь! На матчболе соперника, когда любая ошибка приводит к победе, он показал свою решительность! Здесь нужны не только стальные нервы, но и определённая наглость. А затем на подаче рискнул Омар Курбанов и не прогадал. Сначала железнодорожники получили доигровку, которую реализовали, а завершилось всё эйсом.

Риск вообще в крови у новосибирцев на этом турнире. Они рисковали и в полуфинале, и в финале. Да, ошибались, причём много. Однако превосходили соперников во всех элементах. И им воздалось. Пожалуй, им было нужнее добраться до вершины, всё-таки у «Динамо» в этом сезоне есть сразу три трофея. А от четвёртого москвичей отделили миллиметры.

А ещё финальный день прошёл под аккомпанемент слёз. Казань, да и вся российская волейбольная семья прощалась с Майкой Кристенсоном. Свой последний турнир в «Зените» американский связующий выиграть не смог, но в заключительном матче всё-таки победил. А после вручения бронзовых медалей прослезился, когда зал устроил ему овацию.

Кстати, после встречи за третье место казанский клуб устроил прощальную автограф-сессию американца. И в очередь выстроились не менее 500 человек. Напоследок Кристенсон получил награду лучшему связующему «Финала шести». И как же это было справедливо! Несколько лет американца почему-то обделяли индивидуальными наградами. И сейчас он всё-таки получил признание. Ну а «Зенит-Казань» завершает эту главу и будет строить новую историю, уже без своего проверенного связующего из США.

Что ж, теперь официально – клубный волейбольный сезон в России завершён. Новосибирск – с победой! Однако большой волейбол на этом не заканчивается. Уже совсем скоро мужская сборная России начнёт подготовку к встречам с Китаем и Сербией. Это должно быть очень интересно!